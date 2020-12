Bergensskulen må vere rasismefri sone

Ingen barn skal måtte leve med skjellsord, trakassering og trugslar om vald. Ei ny sak viser at Bergen kommune har svikta sitt ansvar.

Mora til jenta som har blitt utsett for rasistisk mobbing i bergensskulen. Foto: Silje Katrine Robinson

«Neger». «Apekatt». «Brun bæsj».

For ei jente i Bergen har slike ord i mange år vore kvardagen, ifølgje ei ny avgjerd frå Diskrimineringsnemnda. Den fortel om episodar der jenta blei beden om å «drepe seg sjølv» og at ho ville bli banka opp om ho sa frå til ein vaksen.

Nemnda slår fast at Bergen kommune har brote lova ved å ikkje gjere nok for å stoppe den rasistiske mobbinga jenta blei utsett for.

«Konsekvensene har vært veldig store for jenten vår. Hun har gått glipp av en vanlig barndom», seier jentas mor til Bergens Tidende. Jenta måtte til slutt byte skule og slit i dag med å konsentrere seg.

Ifølgje nemnda er det fyrste gong dei har slått fast at ein kommune har brote plikta til å hindre trakassering i skulen på bakgrunn av etnisitet. Den fyrsteplassen burde Bergen kommune vore forutan.

Nemnda peikar på at skulen la for mykje ansvar på jenta sjølv. Mellom anna meinte skulen at tiltaka skulle ha som mål å betre jentas «sosiale ferdigheter». I staden burde skulen etablert nulltoleranse mot trakassering og mobbing hos dei andre elevane.

«Nemnda finner det påfallende at skolen omtaler det som samspillsproblemer», skriv dei om det som framstår som openbar mobbing med rasistisk språkbruk. Den typen nytale er det ikkje plass til i kampen mot rasisme.

Denne saka er ei trist påminning om at rasisme diverre er ein del av mange vestlendingars liv kvar dag. Det er ein kamp som berre kan vinnast om han blir teken på høgste alvor.

Ingen elev, eller nokon andre for den del, skal mobbe. Det ansvaret har kvar og ein.

Men ansvaret for å søkje å hindre det sit til sjuande og sist hos skuleeigar, i dette tilfellet Bergen kommune. Det slår likestillings- og diskrimineringslova fast. Det ansvaret har ikkje kommunen teke på alvor i denne saka.

Antirasismedebatten i Bergen handla i 2020 mykje om måleri og namn på gater og bydelar. I 2021 må merksemda bli retta mot rasismen som er å finne i skulekvardagen, på arbeidsplassen, på bustadmarknaden og andre plassar i samfunnet.

Då kan kanskje det meiningslause i denne saka i det minste hjelpe oss å forstå kor mykje som står att og kor viktig den jobben er.