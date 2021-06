Byen fortjener en løsning i sparkesykkelstriden

Ingen av ytterfløyene bør få fullt gjennomslag i striden om elsparkesykler.

En lang rekke selskap har nå blitt med kommunen i et pilotprosjekt for å sikre en bedre regulering av sparkesykler i Bergen. Ryde sier nå nei. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Ryde, et av selskapene som leier ut sparkesykler i Bergen, sa mandag denne uken nei til å inngå avtale med Bergen kommune om et pilotprosjekt for elsparkesykler i byen.

Ryde mener de ikke får forutsigbare rammevilkår for driften i Bergen slik avtalen forelå. De mener også at kommunen stiller for mange krav som ikke har med trafikkforhold å gjøre.

Blant annet vil Bergen kommune kreve «lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje».

Kommunen har på sin side en helt annen versjon av saken.

«Mitt entydige inntrykk er at det handler om at Ryde i dag tjener godt med penger med den tilstedeværelsen de har i Bergen, og at de ikke ønsker å konkurrere på like vilkår som de andre», sa byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) til BT tidligere i uken.

Resultatet er uansett trist for byen: Tallet på tilgjengelige sykler må holdes under kontroll, og det bør være tydelige restriksjoner på blant annet bruk, fart og parkering.

Derfor bør kommunen gå en ny runde og se om det likevel lar seg gjøre å få Ryde med i samarbeidsprosjektet.

Det er korrekt av Bergen kommune å kreve leie for det gatearealet Ryde og andre sparkesykkelselskap disponerer. Byens befolkning er også tjent med at både antallet og bruken er regulert med begrensninger.

Ryde har likevel et poeng når de reagerer på at kommunen knytter krav om tariffavtale til vilkårene.

Formålet med reguleringen er å håndtere det akutte problemet med at mengden sykler, høy fart og rotete parkering, og det er heller ingenting som tyder på at Ryde bryter lover og regler i arbeidslivet.

Nå må kommunen prioritere det viktigste problemet først, nemlig å sikre en balanse mellom de mange som gleder seg over sparkesyklene og alle dem som opplever dem som plagsomme i bybildet.

Da kan ikke kommunen selv bli en ytterfløy i saken, men bør heller søke et kompromiss som faktisk gir merkbare forbedringer for innbyggerne.