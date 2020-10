Regjeringa må gje folket tydelege meldingar

Regelen om «fem gjestar» er berre eitt av fleire uforståelege krav. No må Høie rydde opp.

Helseminister Bent Høie (H) på pressekonferanse om korona. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dei aller fleste nordmenn gjer sitt beste for å følgje med på dei nye smitteverntiltaka. Regjeringa kunne gjort jobben enklare for folk.

For kva skal ein eigentleg tru om ein regel som denne: «Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.»

Kvifor er det berre ei tilråding? Kor mange er «færre»? Og kva er ein «sosial sammenheng»?

Medisinprofessor Ørjan Olsvik er ein av dei som reagerer. Til VG seier han at «anbefalinger er ikke noe man anser som viktig. Man anbefales å ta vitaminer, trene mer og gå ned i vekt, men jeg gjør det ikke».

Regelen om maksimum fem gjestar er heller ikkje lett å bli klok på:

«I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.»

Den blandar saman «husstand» og «familie», og set ikkje noko maksimumstal. Og kvifor kan ein vere maksimum fem gjestar om ein er på hytta, men vere eit lag på femti om ein i staden leiger grendehuset?

Senterpartiets Kjersti Toppe meiner ifølgje NRK at regelen er «uforståeleg».

Onsdag måtte regjeringa gjennomføre ein ny pressekonferanse for å oppklare. Det er ikkje akkurat ideelt i den stoda Noreg er i. I denne runden med innstrammingar har det vore lettare å forstå dei nye reglane frå Bergen kommune:

Klare reglar alle må følgje. Maksimumstal som er lettare å forstå. Og ei konsekvent praktisering.

Forvirringa og dei nye innstrammingane fører forståeleg nok til kritiske spørsmål.

Helseminister Bent Høie (H) var tysdag kveld på Debatten på NRK. Der fekk han spørsmål av programleiar Fredrik Solvang om den faglege grunngjevinga for bruk av munnbind.

Høie svarte ved å prøve å setje Solvang på plass for å ha stilt kritiske spørsmål. Det kan Høie berre slutte med. Regjeringa innfører djupt inngripande tiltak i folks liv. Det minste dei må tole, er sunne, kritiske spørsmål.

Helst bør dei også leite etter tydelegare og enklare reglar. Slik blir det lettare for oss alle å følgje dei.