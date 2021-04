Ulovlig ransaking er svært alvorlig

Hvis det viser seg at politiet systematisk har brukt ulovlige maktmidler mot rusbrukere, vil det være en enorm tillitskrise.

«Dersom en person bare er mistenkt for bruk av narkotika, vil det også i dag være ulovlig å gjennomgå mobiltelefonen hans for – kanskje – å finne bevis for narkotikasalg eller andre tilfeldige lovbrudd», sa riksadvokat Jørn Maurud under stortingshøringen om rusreformen. Nå skal Riksadvokaten komme med en redegjørelse om mulig ulovlig tvangsbruk i politiet. Foto: Terje Pedersen

Regjeringen la i februar frem rusreformen. I denne foreslår de å avkriminalisere mindre mengder narkotika til eget bruk.

Det er ingen hemmelighet at store deler av det utøvende politiet er sterkt imot reformen. Et av argumentene er at de vil miste muligheten til å ransake folk som er tatt for å bruke narkotika, en bekymring som kom til uttrykk under høringen i Stortinget.

Nå kan det vise seg at dette er en mulighet politiet aldri har hatt – men regelmessig tatt. Politiet kan nemlig ha drevet med storstilt, ulovlig ransaking i årevis, ifølge Dagbladet.

Politiet forklarer ransakingen med at de ser etter bevis for hvem som har solgt narkotikaen, noe som er et langt mer alvorlig lovbrudd enn å bruke den. Da statsadvokat Geir Evanger redegjorde for praksisen under høringen, sa han at denne typen ransakinger er blitt gjort «i alle år».

Han ble raskt korrigert av riksadvokat Jørn Maurud, som gjorde det klart at slik ransaking ikke vil forsvinne på grunn av rusreformen – det har nemlig aldri vært tillatt.

«Dersom en person bare er mistenkt for bruk av narkotika, vil det også i dag være ulovlig å gjennomgå mobiltelefonen hans for – kanskje – å finne bevis for narkotikasalg eller andre tilfeldige lovbrudd», sa han.

Ransaking av en person innebærer full gjennomgang av eiendeler, hjem, telefon og intime kroppsdeler. Så inngripende tvangsmidler krever kvalifisert mistanke.

Å ha brukt narkotika, eller være mistenkt for det, er ikke tilstrekkelig til å bli utsatt for slik behandling. Det kreves betydelig mer enn et håp om tilfeldigvis å oppdage noe ulovlig.

Riksadvokaten skal nå se nærmere på saken, og skal komme med en redegjørelse. Justisminister Monica Mæland (H) er varslet om saken, og venter på Riksadvokatens uttalelse.

Dersom redegjørelsen slår fast at politiet har drevet ulovlig ransaking og tvangsbruk «i alle år», er det svært graverende.

Det betyr at politiet har tatt seg grovt til rette og systematisk brukt tvang mot mennesker uten grunnlag.

I tillegg vil det være en alvorlig svikt i systemet som skal fange opp slike vrangtolkninger og maktovergrep. For politidirektør Benedicte Bjørnland kan saken bli et mareritt.

Det er på sin plass at justisministeren tar grep om saken.

En potensielt ulovlig praksis vil ha hatt store kostnader for enkeltmennesker. Dessuten må diskusjonen om rusreformen baseres på ekte argumenter, ikke frykt for å miste virkemidler som kanskje aldri fantes.