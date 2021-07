Klimainvesteringar i u-land er hjelp til sjølvhjelp

Skal ein nå klimamåla, må kol erstattast med fornybar kraft i u-land. Regjeringas nye klimafond er ein god start.

Onsdag presenterte statsminister Erna Solberg (H) og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) ei ny klimasatsing for utviklingsland, saman med direktør Norfund, Tellef Thorleifsson (midten). Foto: Marit Hommedal

Medan klimautsleppa har flata ut eller går ned i den rike verda, aukar dei i framveksande økonomiar. For å snu utviklinga, må det investerast enorme summar i fornybar kraft i utviklingsland.

I Parisavtalen plikta dei rike landa i verda seg til 100 milliardar dollar årleg i klimainvesteringar i utviklingsland. Til no har investeringane vore ein brøkdel.

Difor er det svært gledeleg at regjeringa onsdag lanserte eit nytt investeringsfond på ti milliardar kroner.

Målet er at fondet skal få med private investorar på prosjekta. Det kan potensielt mangedoble investeringane.

Ifølgje ei utgreiing regjeringa har fått gjort, vil fondet over tid kunne skape rundt 100 milliardar i investeringar i fornybar energi.

I seg sjølv er dette eit stort bidrag frå ein liten nasjon. Men det viktigaste er at Noreg her viser vegen for andre rike land. Vonleg kjem fleire etter fram mot klimatoppmøtet i Glasgow i november.

Solkraft er no den billigaste energiforma i solrike vekstøkonomiar, som til dømes India. Likevel blir det framleis bygd kolkraftverk, både av politiske årsaker (gruvedrift) og for å skaffe nok, stabil energi raskt nok.

Det er enorme investeringar som må til for å stogge utviklinga, og erstatte dagens fossile kjelder med fornybare. Det internasjonale energibyrået (IEA) rekna i juni ut at investeringane må sjudoblast fram til 2030, viss den globale oppvarminga skal haldast under 1,5 grader.

Difor har utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) heilt rett i at det er viktig at rike land framover aukar klimafinansieringa i utviklingsland.

Rein, fornybar kraft er viktig for å løfte folk ut av fattigdom. Men dette prosjektet er òg hjelp til sjølvhjelp, for Noreg og andre rike land.

Klimakrisa er global. Skal den globale oppvarminga bremsast, må difor fornybar energi ta over òg i utviklingsland. Difor er tiltak som det nye, statlege fondet ein form for hjelp til sjølvhjelp.