Rusreformen fortjener en ekstraomgang

Ruspolitikken må være kunnskapsbasert. Det er bra at flere partier vil ta saken opp igjen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). – Hva som kommer ut av regjeringens løfte om en ny «forebyggings- og behandlingsreform» for rusfeltet, er uvisst. Ventetiden kan være tøff for alle dem som hadde håpet på en ny hverdag, mener BT.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Det er sjelden Høyre, Venstre, MDG, SV og Rødt er enige om noe som helst samtidig.

Men at de sammen ønsker å fremme den forrige regjeringens forslag til rusreform i Stortinget igjen, viser at viljen til å gi landet en fornuftig ruspolitikk overstiger vanlige partihensyn.

Forhåpentlig lar Ap, Sp eller Frp seg omvende i en sak som er viktig for mange av samfunnets mest utsatte.

Les også Støre vant slaget om rusreformen i Ap

Rusreformen, som især ble frontet av Venstre, var basert på flere tiårs kunnskap og internasjonal forskning om virkemidler i ruspolitikk.

Forskningen viser at avkriminalisering av mindre brukerdoser til eget bruk er spesielt virksom. Til og med flertallet av Aps velgere støttet reformen, viste en meningsmåling i BT.

Likevel ble rusreformen avvist av Frp, Senterpartiet og Arbeiderpartiet i juni. Argumentene deres var lite faglig fundert, og til dels basert på moralisme som for lengst burde vært skrotet.

Regjeringens idé om kun å avkriminalisere privat rusbruk for «rusavhengige» er spesielt umusikalsk. Avhengighet er, som de fleste vet, ingen konstant tilstand.

Hva som kommer ut av regjeringens løfte om en ny «forebyggings- og behandlingsreform» for rusfeltet, er uvisst. Ventetiden kan være tøff for alle dem som hadde håpet på en ny hverdag.

Å innføre moderne ruspolitikk her i landet er en ualminnelig saktegående prosess.

Les også Dette ligner korrupsjon. Hvorfor har ingen arrestert politiet før?

Det kan være krevende å få Støre-regjeringen til å endre mening, etter at den har satset sin helsepolitiske prestisje på et dårligere alternativ.

Det er imidlertid flere hendelser de siste månedene som bør kunne snu stemningen.

Politiet har i årevis drevet ulovlig ransaking av personer som er mistenkt for å ha rusmidler på seg. Like ulovlig er praksisen med å urinteste elever på skolene. I tillegg er det avslørt utstrakt samrøre mellom politiet og aktivistene i Norsk Narkotikapolitiforening.

Samlet viser dette at dagens ruspolitikk i praksis er preget av gamle dagers tenkemåter.

Regjeringen bør ikke la det gå prestisje i å forsvare en uforsvarlig politikk, der straff og stigma har vært sentralt.

På rusfeltet bør det meste handle om å berge liv og bedre livskvalitet for mange. Det er aldri for sent å snu.