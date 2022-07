Mineralutvinning på havbunnen må vente til vi har mer kunnskap

Vi vet for lite om konsekvensene og har ikke råd til å gjøre feil.

Det er anslått at det kan ligge mineraler til en verdi av minst tusen milliarder kroner på havbunnen rundt Jan Mayen. Forskerne advarer mot konsekvensen av å hente dem opp.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Omstillingen til en fossilfri økonomi har økt etterspørselen etter viktige mineraler. Nå vender mange seg til havbunnen for å finne disse mineralene. Norge har satt i gang en åpningsprosess for slik gruvedrift på norsk kontinentalsokkel.

Kunnskapen om konsekvensene av mineralutvinning på havbunnen er imidlertid veldig dårlig. Norge bør vente med å åpne for slik aktivitet til vi har tilstrekkelig kunnskap, og arbeide for at resten av verden gjør det samme.

Les også Dette kan bli Norges nye skattkammer. Nå begynner slaget om gruvedrift på dypet.

Norge kontrollerer om lag to prosent av verdens mineralressurser på havbunnen. Dette kan ha potensial for en næring med en omsetning på opp mot 180 milliarder kroner her i landet, mener lobbyorganisasjonen Offshore Norge, som nylig skiftet navn fra Norsk olje og gass.

Landets fremste forskningsmiljøer ved både Havforskningsinstituttet og Senter for dyphavsforskning på Universitetet i Bergen advarer imidlertid sterkt mot å forhaste seg. Det samme gjør en lang rekke miljøorganisasjoner, stater og statsledere, deriblant Frankrikes president Emmanuel Macron.

Grunnen er at vi vet for lite.

Les også Macron vil stanse gruvedrift i havene. – Vi trenger mineralene, sier Støre.

«Det finnes svært lite kunnskap om effektene av mineralutvinning på havbunnen, det er stor fare for at oppvirvlede finfordelte partikler sprer seg over svære områder som følge av utvinning», mener Peter M. Haugan, som er forskningssjef ved Havforskningsinstituttet og leder ekspertgruppen til FNs havpanel.

Næringsinteresser argumenterer for at mineralene på havbunnen er nødvendige for gjennomføringen av det grønne skiftet. En ekspertrapport fra FNs havpanel konkluderer med at dette dette ikke stemmer. Det gir ekstra god grunn til å vente med denne typen utvinning til vi har mer kunnskap.

Les også En ny næring verdt 1000 milliarder – på havbunnen

Øynasjonen Fiji i Stillehavet er sammen med Norge det landet i verden som rår over mest havbunnsmineraler. Sammen med Chile – en av verdens ledende gruvenasjoner – tar de nå til orde for å vente med utvinning av mineraler på havbunnen ut 2030. Symbolsk nok er dette samme varighet som FNs tiår for havforskning.

Tiltaket får ikke støtte fra Norges statsminister Jonas Gahr Støre, som har gjort havet til en storsatsing for regjeringen han leder.

Regjeringen bør snu. Norge må gå sammen med landene som jobber for et internasjonalt moratorium mot mineralutvinning på havbunnen.