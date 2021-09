Skulane skal ikkje gjere jobben for politiet

Politiet bør forstå at dei ikkje kan gjere lærarar til informantar om sine eigne elevar i forkant av Sian-demonstrasjonen.

Det er viktig at ungdom lærer at politiet gjer ein viktig jobb med å sikre at sjølv ytterleggåande grupper som Sian får ytre seg fritt i offentlege rom. Men etterretningsarbeid i forkant av årets demonstrasjon må politiet gjere sjølve, skriv BT på leiarplass.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Laurdag skal organisasjonen Stopp islamiseringen av Noreg (Sian) igjen demonstrere i Bergen. I fjor enda det opp med vald, då unge motdemonstrantar gjekk til åtak på Sian og politiet svarte med peparspray og tåregass.

Det er all grunn til at politiet i Bergen no gjer det dei kan for å hindre at noko tilsvarande skjer laurdag. Men dessverre har dei kome skeivt ut allereie før demonstrasjonen er i gang.

Nyleg gjekk det ut ein e-post frå fagleiar for førebygging ved Bergen vest politistasjon til fleire skular i Bergen. Der ber han rektorane om å «lodde stemningen», for å finne ut kor mange av elevane som kan tenkjast å kome til sentrum laurdag.

Utdanningsforbundet er svært kritisk til førespurnaden, og ber rektorane legge han bort. Det har dei all grunn til. Skal ein skule fungere, må elevane ha tillit til sine lærarar. Då kan ikkje lærarane samstundes opptre som informantar for politiet om kva dei same elevane gjer på fritida.

Intensjonane til politiet er gode. Konfrontasjonen i fjor viste at mange av dei unge motdemonstrantane ikkje forstod kva rolle politiet har i å forvare ytringsfridomen, òg til ein organisasjon med ein så hatefull bodskap som Sian.

Det er viktig at skulane underviser om desse sidene ved ytringsfridomen. Men etterretning og informasjonsinnhenting er ei oppgåve for politiet sjølve. Å prøve å utnytte tillitsforholdet lærar har med sine elevar på denne måten høyrer ingen stad heime.

Politiet i Bergen vedgår at dei vart tatt på senga under demonstasjonen i fjor. No har dei hatt eit år til å førebu seg. Då bør det ikkje vere nokon grunn til at kaoset i fjor gjentek seg.

Vonleg førte fjorårets demonstrasjon til at ungdommane òg lærte noko om ytringsfridomen. Ord bør møtast med ord. Ikkje med vald og forsøk på knebling.

Det var ein tabbe av politiet å be skulane om å informere om sine elevar, sjølv om det var elevane som gruppe og ikkje einskildpersonar.

Men det endrar ikkje på at politiet gjer ein viktig jobb for oss alle, ved å sikre at sjølv ytterleggåande grupper som Sian får ytre seg fritt i offentlege rom.