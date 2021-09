Gratis tannlege bør gå til dei som treng det mest

Det er grunn til å vere varsam i innføringa av ei tannhelsereform.

Tannlegerekninga må dei fleste betale av eiga lomme.

Alle dei raudgrøne partia har varsla ein tannhelsereform dersom dei kjem til makta. Etter valsigeren måndag, må me forvente at ein slik reform står på trappene.

Tannhelse er det einaste helsetilbodet i landet i dag som vaksne nordmenn i all hovudsak betaler av eiga lomme. Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV vil alle redusere eigenbetalinga, slik at folk i framtida berre betaler ein eigendel hos tannlegen.

Prinsipielt gir dette god meining. Det er inga logisk forklaring på at staten tar ansvar for all helsehjelp, utanom i munnen. At dette fall utanfor velferdsstatens rammer i utgangspunktet, verkar som ein svikt.

Men ei tannhelsereform vil truleg koste opp mot sju milliardar kroner. Vel me å bruke så store summar på tannhelse, blir det mindre pengar igjen til andre helsetilbod eller andre viktige oppgåver.

Det er difor viktig å vurdere korleis ein får mest igjen for pengane.

Sjølv om statleg finansiert tannhelse er eit godt mål, er det ikkje sikkert at det er det mest presserande i norsk helsevesen.

Forskarane Jostein Grytten, Nan Jiang og Jonas Minet Kinge finn at til trass for at tilbodet i dag er overveldande privatisert, er det historisk låge forskjellar i kven som går til tannlege. Folk i alle grupper går meir til tannlege no enn før, men dette gjeld særleg dei med låg inntekt. Folk har også betre tannhelse enn før.

Dette betyr ikkje at det ikkje er behov for endringar i tannhelsetilbodet. Det kan framleis finnast grupper som ikkje har råd til den behandlinga dei skulle hatt. Men det tyder på at det ikkje er så store forskjellar på fattig og rik på dette feltet, som det kanskje har blitt framstilt.

Velferdsstaten vår står overfor store utfordringar. Det norske folk blir eldre og treng meir helsehjelp. Samstundes er det færre unge som kan betale skatt. Ein stor tannhelsereform på toppen, vil vere utfordrande.

Det vil difor vere klokt å byrje med endringar som er målretta mot dei med lågast inntekt og størst behov. For andre vil det framleis vere overkomeleg å betale sjølv.