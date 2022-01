Urørt natur er også en mangelvare

«Energiutvinningen må skje klokt, fremtidsrettet og på en måte som ikke går på bekostning av andre grunnleggende verdier», skriver BT på lederplass. Bildet viser Helene Ødven i Bergen og Hordaland Turlag etter at Stortinget vedtok vern av Øystesevassdraget.

Myndighetene kan ikke ofre vernede vassdrag for mer strøm.

Det er nå flertall på Stortinget for å åpne for utbygging av vernede vassdrag, melder NRK. I fjor var Frp og Sp alene om det standpunktet, men nå har også Ap og Høyre sluttet seg til de utbyggingsvillige.

Det er en trist utvikling for det viktige vernet av urørt natur.

Vannkraftutbygging innebærer at store områder legges under vann, og at elver må føres over i rør. Det krever store og irreversible naturinngrep.

Argumentet for økt utbygging, er at Norge trenger mer strøm.

En ny energikommisjon regjeringen har etablert skal se på hvilke grep som må gjøres for fremtiden, og flere mener det er en anledning til også å vurdere utbygging av vernede områder.

«Teknologien er mye bedre nå, og kanskje vil det nå være mulig å bygge ut på en mer skånsom måte enn før», sier Terje Aasland (Ap), leder i energi- og miljøkomiteen til Klassekampen.

Det er riktig at landet trenger mer strøm.

Men som MDG-politiker Natalia Golis sier til NRK: «Skånsom kraftutbygging finst ikkje. All menneskeleg aktivitet vil påvirke fisk, dyreliv og vasskvalitet».

389 vassdrag i Norge er helt eller delvis vernet mot utbygging, og det er det gode grunner for.

Den norske strategien for vern av vassdrag har vært fornuftig. Den går ut på at elvene har varig verdi, og at naturvern i seg selv kan være argument mot utbygging.

Samtidig hindrer ikke vernet ethvert inngrep. For eksempel går det an å bruke kraftutbygging til å redusere faren for flom også i verdnede vassdrag.

Med den unntaksbestemmelsen, er det vanskelig å se hvorfor det skal være nødvendig å gå til angrep på urørt natur.

Før man vurderer å rasere slike områder, bør myndighetene heller sikre at eksisterende vannkraftverk blir utnyttet til fulle. Der bør potensialet være stort.

Nye turbiner i gamle kraftverk kan gi mer kraftutvinning, med betydelig mindre naturødeleggelser.

Energiutvinningen må skje klokt, fremtidsrettet og på en måte som ikke går på bekostning av andre grunnleggende verdier. Urørt natur er også mangelvare i Norge.