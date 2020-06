Gje plass til mangfaldet på stortingslistene

Dei siste vekenes antirasistisk debatt og demonstrasjon må føre til varige, politiske endringar i Noreg.

Statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg og SV-leiar Audun Lysbakken er to av dei som har varsla at dei gjerne tek ein ny periode på toppen av hordalandslistene for sine parti. No bør politikarane tenkje endå meir på mangfald i nominasjonane, meiner Bergens Tidende på leiarplass. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix (arkiv)

Noreg og verda ser no eit stort engasjement mot diskriminering og rasisme og for likeverd og mangfald. Til no har responsen frå partia i Bergen i stor grad handla om gateskilt og gamle måleri. Det er ikkje nok.

Både Bergen bystyre og andre delar av det politiske Noreg bør tenkje grundig over kva svaret skal vere. Kva kan Bergen bidra med?

I tillegg finst det ei rekke ei område der det berre er å brette opp erma og byrje jobben. Stortingsnominasjonane er eit slikt.

År ut og år inn har det blitt snakka om å finne kandidatar med ikkje-norsk bakgrunn til høge plassar på listene frå Hordaland og Sogn og Fjordane, men svært lite har skjedd. No må tida for bortforklaringar vere forbi.

Er ikkje partia sjølve litt flaue over at det er slik?

Det er på tide at partia skaffar seg stortingslister som speglar det folket dei skal representere.

Kanskje må partia tenkje utradisjonelt om rekruttering for å nå fram til nye, gode kandidatar. I så fall må dei gjere jobben no, slik at det blir mogeleg å setje saman stortingslister til hausten der etnisk mangfald er tenkt på.

Det er svært mange gode grunnar til at partia skal bryte ut av gamle, dårlege mønster her.

For det fyrste representerer politikarane heile valkrinsen, ikkje berre dei veljarane som røysta på deira parti. Her vest bur det mange med ikkje-norsk bakgrunn som er for dårleg representert i dag.

For det andre er det openbert at personar med etnisk minoritetsbakgrunn har med seg andre, verdifulle erfaringar inn i det politiske arbeidet enn kva dei norsk-norske har.

Det kan bidra til at politiet, utdanningssystemet, arbeidslivet og mange andre delar av samfunnet blir betre.

For det tredje er det viktig at det finst rollemodellar og talspersonar frå alle delar av samfunnet.

Partia har mange omsyn dei skal ta i dette arbeidet. By og land skal ha litt kvar, det skal vere kvinner og menn på listene, ulike miljø og veljargrupper skal vere representert, og alder er sjølvsagt viktig.

Men frå no av må partia insistere på å ha fleire tankar i hovudet samstundes. Dei er langt på overtid med å nominere kandidatar med minoritetsbakgrunn.