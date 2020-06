Klimapolitikken verkar visst likevel

Nye tal viser at Noreg for første gong kan nå eit klimamål sett av Stortinget. Det var på høg tid.

Publisert Publisert Nå nettopp

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) kan bli den første i sitt slag som klarer å nå eit mål for klimautslepp. Etterfølgjaren vil få ein enklare jobb til å nå 2030-målet, fordi Stortinget har sørgja for at EU vil straffe Noreg viss målet ikkje blir nådd, skriv BT på leiarplass. Foto: Terje Pedersen

Rett før helga kunne Statistisk sentralbyrå fortelje at dei har rekna feil. Noregs klimautslepp gjekk i fjor ned med 3,4 prosent, ikkje to prosent, som byrået meldte tidlegare i juni.

Får vi eit tilsvarande fall i år, kan Noreg noko overraskande nå klimamålet for 2020 som Stortinget sette i 2008. Det er godt nytt.

I Europa har Noreg vore ein klimasinke. Medan EU-land har kutta utsleppa av CO₂ med opp til 40 prosent sidan 1990, har dei norske utsleppa auka. Etter fjorårets kutt er Noreg tilbake på 1993-nivå.

Hovudårsaka til at det har gått så trått, er ein kraftig vekst i olje- og gassproduksjonen. Sidan 1990 har utsleppa frå denne næringa auka med 70 prosent. Nær tre av ti kilo CO₂ Noreg slepp ut kjem no frå olje- og gassproduksjonen.

Kutta i utsleppa har til no i stor grad kome i vegtrafikken. Fleire elbilar og meir bruk av biodrivstoff viser at politikken her verkar. Men det er ingen grunn til å bremse. Framleis er utsleppa frå vegtrafikken 16 prosent høgare enn i 1990.

Les også BT meiner: Fjordane må bli utsleppsfrie

Politiske mål om klimakutt har dessverre ikkje vore mykje verdt i Noreg. Sidan 1989 er måla brotne ei rekke gonger. Klarer regjeringa 2020-målet, vil det vere eit forfriskande brot med tradisjonen.

Det store spørsmålet er så om Noreg klarer å nå målet Stortinget har sett for 2030, som betyr å kutte med litt over 40 prosent i høve til dagens nivå. Ein viktig grunn til at det kan gå, er at kutta er ein del av EUs stadig meir ambisiøse klimaplanar. Når vi ikkje måla, kan EU innføre straffetiltak.

Denne bindinga til masta er kanskje det viktigaste klimapolitiske tiltaket denne regjeringa har gjort. Det gjer det langt vanskelegare å bryte klimamåla framover.

2030-målet bør vere innan rekkevidde, men det krev store kutt i alle sektorar. Eit av dei viktigaste verkemidla er auka prisar på klimautslepp, både gjennom EUs kvotesystem og norske CO₂-avgifter. Ein viktig effekt er at det allereie no gjer det lønsamt for oljeselskapa å elektrifisere oljeplattformene.

Eit anna svært viktig tiltak er planane om ein norsk infrastruktur for karbonfangs- og lagring. Infrastrukturen, som regjeringa venteleg vil seie ja til å finansiere i haustens statsbudsjett, kan bli svært viktig for å få ned utsleppa i norsk og europeisk industri.

Etter mange år med prat er det godt å sjå at Noreg faktisk byrjar å ta sin del av dei globale klimakutta. Det var på tide.