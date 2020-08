Norges Bank har rotet til Tangen-ansettelsen Høringen om Nikolai Tangens ansettelse er en pinlig affære for Norges Bank. Publisert Publisert Nå nettopp Bergens Tidende Sentralbanksjef Øystein Olsen går forbi representantskapets leder Julie Brodtkorb på vei inn til høringen mandag. Foto: Terje Pedersen Ansettelsen av Nikolai Tangen som sjef for Oljefondet har vært omstridt fra første stund, og mandag startet en høringsrunde i Stortingets finanskomité. Det er fortsatt store kontroverser rundt ansettelsen. Mandagens høring gjorde det også enda tydeligere hvor rotete og uredelige Norges Bank har fremstått i denne prosessen. Representantskapet, en gruppe på 15 personer, er utnevnt av Stortinget for å holde tilsyn med Norges Bank. Utvalgets leder, Julie Brodtkorb, har tidligere pekt på en rekke problematiske sider ved ansettelsen og prosessen rundt den. Disse gjentok hun mandag. Norges Bank brøt offentlighetsloven da de ikke førte opp Tangen på den offentlige søkerlisten. Brodtkorb pekte også på at Norges Bank kan ha brutt sentralbankloven. Representantskapet mener risikoen for at Tangen kan havne i interessekonflikter mellom Oljefondet og sitt selskap Ako ikke er eliminert. Norges Bank mener risikoen er «demmet opp for», og at dette holder. Akos interesser i såkalte skatteparadiser er heller ikke tilfredsstillende avklart, mener representantskapet. Høringen er ikke bare alvorlig for Norges Bank på grunn av disse uavklarte spørsmålene, men fordi den i det hele tatt er nødvendig. Tangen skal etter planen tiltre i stillingen 1. september. Nå, nærmere midten av august, er representantskapet fortsatt ikke tilfreds med Tangens kontrakt og håndteringen av hans formue og selskap. Det avslører dårlig håndverk og oppfølging fra Norges Banks side. Bankens sjef Øystein Olsen kom heller ikke med nye og overbevisende argumenter under mandagens høring. Verken Stortinget eller representantskapet kan overprøve Norges Banks avgjørelse. Ansettelsen av Tangen er gjort, og det er både kontraktsmessig og praktisk vanskelig å endre den nå. Det er ikke for å være vanskelig at representantskapet likevel fortsetter å be om svar på sine spørsmål, og igjen ønsker oppmerksomhet for det de mener er brudd på retningslinjene i ansettelsesprosessen. Det er representantskapets oppgave, på vegne av Stortinget og dermed oss alle, å sørge for at alle regler og prosedyrer er oppfylt når den som skal håndtere våre felles sparepenger blir ansatt. Øystein Olsen, Norges Banks øverste leder, klarte ikke å forutse og forberede løsninger på disse spørsmålene. Det gjør at vi om tre uker sitter med en oljefondsjef som Stortingets kontrollorgan er bekymret for habiliteten til. Det er svært kritikkverdig. Publisert Publisert: 11. august 2020 06:42 Les mer om dette temaet Julie Brodtkorb om Tangen-saken: – Har vært brudd på retningslinjer, regler og lover Mener Tangen-avtale eliminerer interessekonflikter Norges Bank endret etisk regelverk før Tangen-høring Tangen har kostet Norges Bank nesten 2 millioner kroner «Norges bank har lite tillit i Tangen-saka» Stortinget må gjøre Oljefondet mer ansvarlig

