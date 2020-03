Kommunane må ikkje gjere krisa verre Kommunar med eigne koronakrav må opne opp. Krisa er ille nok for næringsliv og arbeidsfolk. Publisert Publisert Nå nettopp NHO-sjef Ole Erik Almlid vil be regjeringa om eit forbod, viss ikkje kommunar hevar karantenekrav som blokkerar for næringslivet. Det bør ikkje vere naudsynt. Kommunane bør opne opp utan tvang, skriv BT på leiarplass. Foto: Stian Lysberg Solum Bergens Tidende Tiltaka mot koronaviruset har slått knallhardt inn i norsk næringsliv. Difor er det viktig at det ikkje blir innført tiltak som gjer meir skade enn naudsynt på verdiskapinga her i landet. Men det er akkurat det ein del kommunar gjer, ved å innføre eigne karantenetiltak. Med heimel i smittevernlova har rundt 100 kommunar bygd små eller store murar mot sine naboar, for å verne seg sjølve. Det er forståeleg at kommunane gjer tiltak for å hindre smitte. Men tiltaka må utformast på ein slik måte at det ikkje er «uforholdsmessig», som det heiter i lova. Når arbeidstakarar ikkje kjem seg på jobb, fordi dei hamnar i 14 dagars karantene ved å krysse kommunegrensene, er det øydeleggande for eit allereie hardt pressa næringsliv. Det same gjeld varer som blir hefta på vegen. Søndag tok regjeringa eit oppgjer med uvesenet. I samarbeid med partane i arbeidslivet og kommunanes interesseorganisasjon KS, har regjeringa utarbeidd ein rettleiar for kommunane. Hovudprinsippet er at kommunane ikkje skal innføre eigne karantenereglar i tillegg til dei nasjonale. Regjeringa vil likevel ikkje forby slike lokale karantenar, men dei må utformast på ein måte som ikkje råkar verdiskaping og viktige samfunnsfunksjonar. Det er bra at regjeringa lét vere å innføre eit forbod, slik sterke krefter i NHO ønskte. Kommunalt sjølvstyre er eit viktig prinsipp i Noreg, som ein skal vere svært varsam med å uthole sjølv i krisetider. Men då kviler det eit tungt ansvar på kommunane for å følgje opp intensjonen i rettleiaren. Dette er ikkje ei tid for å berre tenkje på seg sjølv og si eiga kommune. Fylkesmann Lars Sponheim i Vestland meiner fylkesmennene no har fått fullmakt til å oppheve lokale karantenar, viss dei strir mot den nye rettleiinga. Vonleg vil ikkje det bli naudsynt. Kommunane i Vestland fylke har allereie fjerna lokale karantenar, etter at Sponheim tok dei i skule. Fylkesmennene i resten av landet bør følgje Sponheims døme. NHO-sjef Ole Erik Almlid truga søndag med at dei vil krevje forbod, viss ikkje kommunane no følgjer opp straks. Harmen er forståeleg. Dette er blodig alvor for svært mange bedrifter, og for norsk økonomi. Difor er det på tide for kommunane å ta omsyn. Dei nasjonale koronareglane er strenge nok. Publisert Publisert: 30. mars 2020 15:23 Les mer om dette temaet – Om dette ikke funker, ber vi regjeringen bruke koronaloven Karantenemur rundt Sogn og Fjordane. Reiseforbud i Ullensvang. Begrenser besøk til døende. – Jeg føler at jeg lever litt på siden av meg selv I disse kommunene har ingen testet positivt for korona

