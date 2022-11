Det er uverdig å overlate folk til gata

Kommunen må gi fattige tak over hovudet.

Fleire fattige EØS-borgarar sov utanfor rådhuset natt til onsdag, etter at overnattingstilbodet deira vart lagt ned.

Leder

Lovnaden til sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) om at ingen skal sove på gata i Bergen vart broten natt til onsdag.

Då sov fleire menneske utanfor rådhuset, etter at overnattingstilbodet til Kirkens Nødhjelp vart lagt ned.

Heilt tilbake i mai bad bystyret om at kommunen skulle finne ein ny overnattingsstad. Det har ikkje det avtroppande byrådet klart å få til.

Fattige EØS-tilreisande har like rettar som andre EØS-borgarar. Dei har rett til å vere her i inntil 90 dagar.

Ifølgje Nødtvedt har kommunen plikt til å tilby eit akutt overnattingstilbod. Dette er folk som oppheld seg i Bergen akkurat no, og som ikkje har andre alternativ.

Det er uverdig og utrygt å overlate folk til gata. Plikta er difor òg moralsk.

Nødtvedt kom med løftet sitt i september. Ruth Grung (Ap) hadde ansvar for saksfeltet før henne, og kom med den same lovnaden i juni.

Ingen skulle sove ute, og kommunen skulle få på plass eit nytt tilbod.

No skriv Nødtvedt til BT at kommunen verken kjenner til eigna lokale, eller har bemanning og budsjettmidlar på plass for å tilby overnatting.

Kommunen er altså ikkje i nærleiken av ei løysing i saka.

Då er det vanskeleg å forstå at Nødtvedt og Grung kunne kome med så konkrete løfte.

Når byen får eit nytt byråd bør dei som overtar bli meir handlekraftig enn det avtroppande byrådet har vist seg i denne saka.

Det nyttar ikkje å gje lovnader i avisa, for så å overlate folk til gata.

Det å leggje seg til å sove utanfor rådhuset er i seg sjølv ein politisk aksjon, men den er heilt på sin plass. Styresmaktene har visst om situasjonen lenge, men ikkje makta å avverje den.

Resultatet er at sårbare menneske må liggje ute i haustregnet.