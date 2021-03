Statsministeren må kunne varsle om tiltak som ennå ikke er vedtatt

Det er bedre at regjeringen informerer for mye, enn at tiltak kommer brått på.

Statsminister Erna Solberg (H) redegjorde for koronasituasjonen til Stortinget på tirsdag. De varslede tiltakene forble nettopp det – et varsel. Foto: Berit Roald

Søndag holdt statsminister Erna Solberg (H) tale til folket. Det er straks ett år siden de første, omfattende tiltakene rammet Norge. Som Solberg påpekte: Vi er slitne, alle sammen.

Hun uttrykte også medfølelse med sykdommens over 600 norske ofre.

Det folk bet seg mest merke i ved talen, var imidlertid at Solberg varslet det som ble oppfattet som kommende tiltak. Tirsdag talte også Solberg på nytt, i en redegjørelse for Stortinget.

Her ble det varslet at smittetrenden er bekymringsverdig, og at det kan bli nødvendig med nye nasjonale tiltak snart.

Men ikke ennå.

I ettertid har statsministeren fått kritikk for å ha varslet tiltak som ikke kom. Jonas Gahr Støre (Ap) kalte redegjørelsen «uavklart».

Han kritiserte statsministeren for å skape mer forvirring.

Støre har rett i at det fremsto som om det ville komme nye tiltak. Det er også et godt poeng at mange derfor grudde seg til redegjørelsen, og at man ikke bør la det fremstå som om vi står overfor en ny nasjonal lockdown dersom dette ikke stemmer.

Når statsministeren likevel gjorde dette, kan hun ha hatt flere gode grunner.

Dersom regjeringen er i tvil om hvorvidt smittetrykket kan forsvare enda en nasjonal nedstengning, eller dersom de helsefaglige rådene ikke er tydelige, gjør de lurt i å vente. Regjeringen har tidligere fått kritikk for å være for ivrig med dette virkemiddelet, som har skapt stor frustrasjon i områder med lite smitte.

Når regjeringen endrer vaksinestrategien til fordel for områder med høyt smittetrykk, er det fornuftig å la områder med lite smitte beholde mer av sin selvbestemmelse.

Regjeringen har tidligere også fått kritikk for å komme for brått på med nasjonale tiltak. Spesielt har skolevesenet reagert på dette, etter at de fikk påbud om mer hjemmeskole søndag før skolestart.

I avveiningen mellom å vente lengst mulig med nye tiltak, og å varsle om tiltak som bare muligens kan komme, kan det se ut til at regjeringen nå forsøker seg på det siste.

Dette øker muligheten til å ta forbehold når alt fra institusjoner til privatpersoner planlegger tiden fremover.

Samtidig kan et slikt varsel, med informasjon om smittetrykk og mulige tiltak, fungere som en påminner om situasjonens alvor, kanskje motivere en nettopp sliten befolkning.