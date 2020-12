Stortinget må få alle fakta om importsmitten på bordet

En høring er nødvendig for å holde tilliten til regjeringen oppe.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) og Knut Erling Sunde i Norsk Industri var sentrale aktører da regjeringen åpnet for karantenefritak i juni. Foto: Vidar Ruud (Arkiv)

Regjeringens karanteneunntak for industrien brakte smitte inn til Norge. Ifølge FHI kan dette ha bidratt til at Norge fikk en ny smittebølge i høst.

Aftenposten-avsløringen fra forrige uke har skapt store reaksjoner, og flere opposisjonspartier på Stortinget krever en høring. Stortinget må få alle fakta på bordet i denne saken.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har startet denne prosessen, og sendt åtte spørsmål til helseminister Bent Høie (H).

Karantenefritaket kom på plass etter at Stortinget vedtok store skattelettelser for oljebransjen i juni. Det førte til et stort behov for importert arbeidskraft.

Selv om importsmitten i liten grad gikk over fra arbeidsinnvandrere til befolkningen for øvrig, førte karantenefritaket til at flere lokalsamfunn måtte innføre sterke restriksjoner.

Det er nødvendig å vurdere økonomi opp mot restriksjoner og lettelser. Derfor kan det være forståelig at industrien fikk noen fordeler i sommer.

Men det er ikke sikkert ti dagers karantene ville vært en større byrde enn de ekstra smittetilfellene karantenefritaket har ført til. Og det er viktig å få klarhet i hvordan regjeringen vektet økonomi opp mot helsefaglige vurderinger – og i hvor stor grad helsemyndighetene var involvert i beslutningen.

Nordmenn har vist stor tillit og lojalitet til lokale og nasjonale myndigheter under koronakrisen.

En høring som kan belyse regjeringens beslutning om å gi karantenefritak, kan bidra til å holde denne tilliten ved like.

Da er det viktig for Stortinget å få klarhet i hvordan regjeringen har håndtert situasjonen.

Norsk Industri har innrømmet at tonen i tekstmeldingene mellom deres direktør og statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) var for uformell.

Det bør også regjeringen mene.

Når lettelser og restriksjoner skal innføres raskt, er borgerne avhengig av at prosessen bak avgjørelsene er god.