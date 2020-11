Vaksinehåpet viser verdien av internasjonalt samarbeid

Sjølv i ei verd der landegrensene er nesten stengde, er det nettopp global fellesskap som gjev framtidstru.

Helseminister Bent Høie (H) kan gle seg over internasjonale vaksineframsteg i kampen mot koronaviruset. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Denne veka kom dei mest gledelege koronanyhenda på lang tid: Legemiddelselskapa Pfizer og Biontech har utvikla ein koronavaksine som ifølgje dei er 90 prosent effektiv for å hindre covid-19.

Dette vil i så fall vere fantastiske nyhende for folk i risikogruppene, folk som er permitterte og arbeidsledige, helsevesenet og alle andre delar av samfunnet.

Ein uavhengig forskingskomité har slått fast at det til no ikkje er registrert alvorlege biverknader. Om effekten held seg på over 90 prosent over tid, er det langt betre enn dei årlege influensavaksinane.

Framleis er det uavklarte spørsmål knytte til vaksinen. Dei såkalla fase 3-forsøka er ikkje avslutta, slik at nye data kan kome til. Det kan dukke opp biverknader ein førebels ikkje kjenner. Og det er framleis uklart kor godt vaksinen fungerer for eldre, melder NRK.

Likevel er det ikkje tvil om at dette ligg an til å vere eit svært viktig framsteg i kampen for å slå ned koronaviruset. Tanken på at samfunnet igjen kan opne opp, bør kunne motivere til å halde ut med restriksjonane gjennom vinteren.

For Noreg er dette svært godt nytt. Denne vaksinen er ein av dei som hor vore med i pakken EU har jobba med, og som Noreg er ein del av.

Den til vanleg så utskjelte legemiddelindustrien har på rekordtid oppnådd resultat som dei færraste trudde var mogeleg. Gjennom internasjonalt samarbeid kan vaksinen vere klar på under eitt år. Noko liknande har aldri skjedd før.

Biontech blei grunnlagt av det tyske ekteparet Ugur Sahin og Özlem Türeci. Dei er etterkomarar av tyrkiske gjestearbeidarar til Tyskland, skriv VG.

Sjølv i ei nedstengt verd er det altså internasjonalt samarbeid, grenselaus arbeidskraft og overnasjonale avtalar som sikrar dei store framstega. Det er ein viktig lærdom verda kan ta med seg når andre problem skal finne si løysing.

I krisetider er ingen best tent med å stå åleine.