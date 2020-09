Hurtigruten har mykje å bevise

Leiinga i Hurtigruten er litt vel kjappe med å frikjenne seg sjølv for kulturen som førte til smitteutbrota i sommar.

Leiinga i Hurtigruten må no vise at dei tek omsynet til passasjerar og omverda like alvorleg som omsynet til botnlinja, skriv BT på leiarplass. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Torsdag kom konklusjonane i ei ekstern gransking av smitteutbrotet på Hurtigruten i sommar. Rapporten, som er gjort på oppdrag frå Hurtigruten, viser korleis rutinar for smittetesting, karantene og varsling av passasjerar ikkje vart følgde.

Manglane på effektive rutinar er oppsiktsvekkande. Selskapet hadde hatt svært god tid til å etablere gode rutinar før dei aktuelle cruise-turane i slutten av juni.

At innflygd filippinsk mannskap vart sett i arbeid før karanteneperioden var over, skadar skipsfartsnæringa. Internasjonalt får 200.000 sjøfolk ikkje kome i land, fordi transittland fryktar smitte. Ved å bryte reglane undergrev Hurtigruten arbeidet som skipsfartsnæringa gjer for å få aksept for mannskapsbyte.

Heller ikkje mistanke om smitte undervegs i seglasane vart følgt opp, ifølgje rapporten. Sjølv då Hurtigruten fekk positive prøvesvar 31. juli, vart passasjerar sendt heim utan beskjed om utbrotet.

Spørsmålet som heng i lufta etter rapporten er kva ansvar leiinga i selskapet har for kulturen som er avdekt. I NRK-programmet Dagsnytt 18 prøvde programleiarane sju gonger å få svar frå konsernsjef Daniel Skjeldam, utan å lykkast.

Driftsdirektør Bent Martini har fortald granskarane at Skjeldam instruerte han om å sørgje for at Hurtigruten ikkje fekk presseomtale då det første smittetilfellet kom. Skjeldam avviser det.

Skulle det seinare vise seg at driftsdirektøren har rett, at Skjeldams første reaksjon var å unngå dårleg publisitet, vil det vere øydeleggande.

Førebels har Skjeldam fått full tillit frå styret til å rydde opp i kulturen. Han får ingen lett jobb. Dei tillitsvalde i selskapet har nekta å snakke med granskarane, fordi dei meiner dei har for tette band til selskapet.

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten. Foto: Terje Pedersen

I ein sommar der reiselivet har anstrengt seg for å halde smittevernet, er det direkte provoserande at Hurtigruten har drive på denne måten.

Selskapet utfordra det landbaserte reiselivet på nytt i september, ved å bruke MS «Fridtjof Nansen» som landfast hotellskip med mannskap som tener ein brøkdel av norsk løn.

Hurtigruten er ein av dei største og internasjonalt mest kjende reiselivsaktørane i Noreg. Difor er det svært viktig at Skjeldam no ryddar opp i kulturen i selskapet. Han må vise at selskapet tek omsynet til passasjerar og omverda like alvorleg som omsynet til botnlinja.