Karbonlageret på Kollsnes er historisk Regjeringas vedtak om å finansiere karbonfangst og lagring er Noregs viktigaste bidrag for å få ned klimautsleppa i Europa. Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden Bergens Tidende Til dette området på Kollsnes i Øygarden skal etter planen CO₂ frå heile Europa kome på skip, for så å bli pumpa ut i lager under Nordsjøen. Arbeidsplassar er viktig, men det som forsvarar at staten støttar prosjektet med 16,8 milliardar kroner er at Noreg no får fart på ein viktig del av klimaløysinga, skriv BT på leiarplass. Foto: Bård Bøe Det var historisk sus over meldinga måndag om at regjeringa vil finansiere eit norsk prosjekt for fangst og lagring av CO₂. Lageret på Kollsnes blir truleg det første i Europa som er open for all industri, og vil venteleg stå ferdig i 2024. Med dette prosjektet, som regjeringa har døypt «Langskip», set Noreg fortgang i ein heilt grunnleggande del av klimaløysinga. Både FNs klimapanel og dei fleste andre meiner måla i Parisavtalen blir vanskeleg å nå utan karbonfangst og lagring, fordi det då blir for dyrt. Les også Slik skal Kollsnes bli Europas klimagasslager Staten skal òg bidra med støtte til to fangstanlegg, der rett nok berre det eine, Norcem i Brevik, blir fullfinansiert. Avfallsanlegget til Fortum i Oslo må hente pengar frå andre kjelder for å kome i hamn. Fangstanlegga er ein naudsynt del av prosjektet, fordi dei får i gang leveransen av CO₂ til frakt- og lagringsdelen. Dei vil òg bidra til å læring og teknologiutvikling, som kan få ned kostnadene for seinare prosjekt. Ved å vere tidleg ute kan «Langskip» skape næringsutvikling og arbeidsplassar i Noreg. Mellom anna skal Aker Carbon Capture levere fangstanlegget til Norcem. Øygarden vil òg få arbeidsplassar på mottaksanlegget på Kollsnes. Likevel er det uvisst kor stor næringseffekt tiltaket vil ha. Det kjem mellom anna an på kor flinke norske bedrifter er til å utnytte det at Noreg her er tidleg ute. Ein annan mogeleg vinst er at norsk gass kan omdannast til hydrogen utan CO₂-utslepp. Det kan gje store inntekter både for selskapa og staten. Men det som først og fremst forsvarar at staten skal bruke heile 16,8 milliardar kroner på prosjektet, er potensialet det har til å få ned klimautsleppa internasjonalt. Delar av industrien kan ikkje fjerne CO₂-utslepp utan karbonfangst, i alle fall ikkje utan at det blir for dyrt. Lageret i Nordsjøen har potensialet til å dekke store delar av det europeiske behovet. Allereie ved oppstarten i 2024 vil lageret ha ledig kapasitet. Difor teikna Equinor i fjor intensjonsavtalar med ei rekke europeiske selskap om CO₂-leveransar. Desse vil òg i stor grad vere avhengige av offentleg stønad i byrjinga, til volum og teknologi får ned kostnadene. Skal potensialet i lageret bli utnytta må difor andre statar og EU sentralt trø til. Noreg har teke eit langt, første steg. No må resten av Europa kome etter. Publisert Publisert: 23. september 2020 05:30 Les mer om dette temaet «Solbergs hydrogen-strategi kan vere byrjinga på noko bra» Bru forsvarer regjeringens CO₂-prosjekt: – Merkelig kritikk EU strammer inn CO₂-regler EU fremskynder gassens død

