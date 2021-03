Strenge tiltak krever en god forklaring

Regjeringen sliter med å begrunne hvorfor hele landet må stenge ned nå.

«Vi har varslet nasjonale innstramminger hvis smitten ikke går ned og det blir flere lokale utbrudd rundt i landet.Nå må vi gjøre det», sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag. Foto: Lise Åserud

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Denne uken kom regjeringen med nye nasjonale smittevernregler. Innstrammingene er svært inngripende, og skjer uavhengig av smittenivå.

Årsaken er risikoen for spredning av de nye virusmutasjonene. I Oslo står den britiske varianten av koronaviruset for de aller fleste positive tilfellene, og nye utbrudd kan vokse raskt.

I Bergen har aktiviteten vært på vei tilbake til normalen, viser tall BT har samlet inn. Biltrafikken har steget, kjøpesentrene melder om flere kunder og kollektivtrafikken frakter flere passasjerer.

Les også Hva er påbudt og forbudt, og hva er anbefalt? Få oversikten her.

Nå er smittetallene stigende igjen i Bergen. Det viser at det trolig var rett å innføre strenge tiltak her også.

Det er likevel urovekkende at regjeringen velger å stramme så kraftig inn i hele landet, helt uavhengig av smittesituasjonen. Kravet om at tiltakene må være forholdsmessige gjelder fortsatt. Nå ser vurderingen ut til å være basert på en «føre var»-holdning.

Anbefalingen om maks to gjester i private hjem er svært inngripende. Det er ingen regel, så man får ikke bot om man har flere gjester. Men for dem som strengt forholder seg til anbefalingene, er det like inngripende som et påbud eller et forbud. Samtidig er det mange nordmenn som reiser til utlandet på påskeferie.

Reglene for treningssentre har blitt endret tre ganger denne uken, og forvirringen rundt hva som egentlig gjelder har vært stor. Fra tirsdag til onsdag ble det klart at treningssentrene likevel ikke trengte å stenge, men at de først og fremst skal være åpne for folk som bor i samme kommune.

Kulturlivet møter også økt usikkerhet nå. Det er innført et nasjonalt skjenkeforbud. På toppen av dette blir aktørene oppfordret til å avlyse alle arrangementer, men uten at staten sier noe som helst om hvorvidt de økonomiske tapene blir kompensert.

Det er nemlig ingen regel som sier at arrangementene skal avlyses. Det er bare en anbefaling.

Mer enn ett år inn i pandemien, burde regjeringen unngå slike forvirrende og uklare regler og retningslinjer.

Det er derimot positivt at regjeringen skjermer barn og unge for de mest inngripende tiltakene.

Gult nivå på barnehage og skole fører selvsagt til merarbeid og plassmangel mange steder. Satt opp mot de inngripende tiltakene regjeringen ellers har innført, er dette mildt.

Inngripende regler som er dårlig begrunnet og rammer uforholdsmessig streng, tærer på folks utholdenhet. Det burde regjeringen ha forstått nå.