Løysinga er ikkje å stengje parkane

Dei fleste som samlar seg utandørs, gjer det nettopp fordi dei vil drive smittevern.

Det var mykje folk i Nygårdsparken sist helg. Foto: Tor Høvik

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

«Det vi har sett denne helgen, bekymrer», sa byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) til BT etter at rundt tusen personar samla seg i Nygårdsparken laurdag.

Personar som var smitta var også i parken laurdag, ifølgje helsebyråd Beate Husa (KrF) hos NRK. Mange unge har dei siste dagane testa positivt.

Smittevernoverlege Egil Bovim meinte at dei byrja sjå effekten av ei helg der folk «koste seg ekstra mye».

Det siste Bergen treng, er ein ny runde med nedstenging, permitteringar, heimeskule og høg smittefare. Samstundes er det rett av politi og kommune å ikkje innføre nye, store tiltak no.

Les også Eirin Eikefjord: Ungdommen fester og griser. Men Tante Sofie-reaksjonen fra voksenfolket er heller ikke så pen.

Mange av dei som samlar seg i Nygårdsparken og andre plassar, gjer det med avstand og i små grupper. Dei samlar seg utandørs nettopp fordi dei tek smittevernet på alvor. Det bør alle heie på.

At Bergens parkar framleis manglar offentlege toalett, er eit stort problem – ikkje minst for naboane. Her er ikkje løysinga å stengje parken, men å ordne med toalettfasilitetane.

Å stengje parkar og friområde der russ, studentar og andre unge vaksne samlast, kan like gjerne føre til at dei mest smittevernignorante flyttar festen innandørs. Det er eit svært dårleg alternativ.

Det er også viktig at tiltaka er forholdsmessige. Om éi samling i parken sit for tett og fører til at nokon i gruppa blir smitta, er det ikkje i seg sjølv eit argument for at alle som møtast utandørs skal bli nekta å gjere det.

Les også Helsebyråden: Smittede personer var på fest i Nygårdsparken i helgen

Det viktigaste tiltaket må unge og vaksne gjennomføre på eiga hand: Drive godt smittevern – også etter øl nummer to og tre.

Det er positivt at kommunen så langt ikkje grip til nye forbod, og at politiet ser gjennom fingrane med drikking på offentleg grunn. Folk som møtast bør svare på dette med å vise god oppførsel:

Halde god avstand, hugse kven dei møtte, passe på hygienen og oppføre seg fint. Og sjølvsagt: Rydde opp etter seg når kvelden er over.