Forskning på koronatiltakene er helt nødvendig

Landet må få vite hvor effektive de inngripende tiltakene har vært. Og om alle var nødvendige.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener nedstengingen under pandemien ikke hadde trengt å være så streng. – Utspillet er en direkte kritikk av måten regjeringen har besluttet å innføre tiltak på, mener BT. Foto: Berit Roald

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Det er god grunn til å lytte til direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI). Hun mener at nedstengingen under pandemien ikke trengte å være så streng, dersom FHI hadde fått forske på de mest inngripende koronatiltakene underveis.

Utspillet er en direkte kritikk av måten regjeringen har besluttet å innføre tiltak på. FHI mener at ikke alt har vært like solid kunnskapsbasert.

FHI mener blant annet at stengingen av barnehager og skoler burde vært unngått. At landets fremste smitteeksperter fremmer en slik hypotese, er ikke nytt. Barn er mindre utsatt for smitte og alvorlig sykdom.

Likevel har de yngste vært spesielt utsatte under pandemien. Hvis det faglige grunnlaget for å holde dem hjemme i månedsvis har vært svakt, er det ille.

Les også Over halvparten av Norges befolkning har fått første dose med koronavaksine

Det er også grunn til å stille spørsmål om den samfunnsøkonomiske effekten av nedstengingen.

I april i fjor anslo Holdenutvalget at stengingen av skoler og barnehager alene kostet samfunnet tolv milliarder kroner i måneden. Samtidig slo FHI fast at stengingen hadde hatt liten effekt på smittespredningen.

Stoltenbergs utspill kan virke litt urettferdig. Pandemien krevde omfattende politisk handlekraft på kort tid, der balansen mellom inngripende tiltak og smittespredning var vanskelig.

FHIs krav om å få drive løpende forskning på enkelte tiltak for de yngste, ville ha utfordret lovverket. Selv under ekstreme forhold, er det viktig at noen roper varsku når personvernet og datasikkerheten kan bli truet.

Likevel er kritikken berettiget. Det er nedslående at politikere og helsemyndighetene etter pandemien ikke vil ha tilgang til sikker kunnskap om hvor effektive tiltakene har vært.

Mangelen på forskning betyr også at myndighetene stiller kunnskapsmessig svakt neste gang verden blir rammet av en pandemi. Det er ille dersom tiltakene under fremtidens virusepidemier også innføres etter innfallsmetoden.

Les også FHI: Delta-varianten vil ta over i Norge. Her er det du trenger å vite.

Mangelen på oppfølging og evaluering av tiltakene under pandemien bør få konsekvenser.

Blant annet må det gjøres en grundig jobb med å avklare lovgrunnlaget for forskning på inngripende tiltak. I tillegg bør forskning på pandemi og tiltak organiseres og finansieres på en fornuftig måte.

Regjering og storting bør være bedre forberedt neste gang de vurderer å stenge landet ned.