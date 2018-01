Kampen om miljøpolitikken må stå i Stortinget. Det er likevel nødvendig å teste Grunnlovens grenser for klimafiendtlige, politiske vedtak.

Miljøorganisasjonene tapte klimasøksmålet mot staten i første runde, men dommen fra Oslo tingrett er samtidig en seier. Tingretten slår fast at miljøparagrafen i Grunnloven er en rettighetsbestemmelse, ikke bare en tom programerklæring. Hvis Høyesterett tolker § 112 på samme måte, vil domstolene kunne spille en vesentlig rolle i kampen for en forsvarlig klimapolitikk i fremtiden.

Bakgrunnen for søksmålet mot staten er 23. konsesjonsrunde, hvor 13 selskaper fikk tillatelse til å utvinne olje i nye deler av Barentshavet. Greenpeace og Natur og Ungdom mener vedtaket er så skadelig at det strider mot miljøparagrafen i Grunnloven.

§ 112 sier at alle har rett til et miljø som sikrer helsen, og at naturressursene skal disponeres langsiktig. Da bestemmelsen ble revidert av Stortinget i 2014, ble staten også pålagt en aktiv tiltaksplikt.

Rettslig sett handler saken om terskelen for å bruke Grunnloven til å sette til side klimapolitiske vedtak. Den må åpenbart ligge høyt. Klimapolitikk er først og fremst en sak for Stortinget og regjeringen, ikke et juridisk spørsmål.

Det var også kjernen i tingrettens konklusjon. Det er et sterkt argument at forholdene i saken har vært diskutert i Stortinget. Risikoen ved vedtaket er begrenset, konsekvensene er for fjerntliggende, og staten har oppfylt sin tiltaksplikt, mener Oslo tingrett. «Problemstillingene beror på sammensatte vurderinger som bedre vurderes gjennom politiske prosesser som domstolen ikke er egnet til å overprøve», konkluderer retten.

Under rettssaken kritiserte Regjeringsadvokaten saksøkerne for å bruke rettssalen som miljøpolitisk forestilling. Han er langt fra den eneste som har uttrykt frykt for demokratisk utglidning, amerikanisering og grunnlovsaktivisme som følge av klimasøksmålet.

Man kan gjerne være uenig i grensene for domstolenes innblanding i politikk. Saksøkerne må like fullt behandles med respekt, ikke avskrives som naive aktivister.

Det er juridisk relevant å teste grensene både for den nye Grunnloven, og for hva politikerne kan tillate seg av miljøfiendtlige vedtak. Trusselen menneskeskapte klimaendringer representerer blir stadig mer alvorlig, og det er påtrengende nødvendig å justere kursen. Dette skal først og fremst skje i Stortinget, ikke i retten. Men hvis politikerne svikter sitt ansvar, kan miljøparagrafen fungere som en sikkerhetsventil.