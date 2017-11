Forslaget til trase gjennom Sandviken kan gi håp for Bybanen til Åsane.

Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti (Ap), erklærte at bergensere er «internasjonalt i front på konfliktløsning» da hun la frem forslaget til bybanetrasé gjennom Sandviken denne uken. Hvis ikke uttalelsen var ironisk ment, er den selvfølgelig en overdrivelse.

Bybanens ferd nordover, og især over Bryggen, skapte for få år siden politiske problemer det vil gå gjetord om i mange år fremover. Desto viktigere er det at byrådet legger frem et forslag som bystyret bør kunne samles om.

En del av krangelen om Bybanen har handlet om hvorvidt det kunne være fornuftig å legge den i lange tunneler fra sentrum mot Ytre Sandviken og Åsane. Fagetaten anbefalte at banen burde gå i dagen via Sjøgaten, fordi den også skal bidra til vesentlig utbygging langs traseen.

At byrådet heller vil bygge Bybanen i tunnel gjennom hele Sandviken, med to sentralt plasserte stoppesteder, kan likevel være fornuftig.

Det betyr at store deler av befolkningen får tilgang til Bybanen innen rimelig gangavstand, og at den ferdigstilte banen i beskjeden grad vil prege Sandvikens topografi og historiske bebyggelse.

Dessuten er det ikke rom for nye og større byutviklingsprosjekter i Sandviken. Knutepunkts-utbygging vil bli en viktigere faktor på strekningen fra Eidsvåg til Åsane.

Bilbelastningen i Sandviken er tung. Beboere og velforeninger hadde nok håpet på en tunnelløsning også for bilene, men dette virker for kostbart til å få realisert i denne omgang.

Å bygge bybane i dette strøket er meningsløst, dersom den ikke makter å redusere gjennomgangstrafikk. Trytis løfte om at større deler av det lokale veinettet skal avsettes til sykkelfelt, må følges opp i det videre planarbeidet.

Sandviken-traseen vil neppe løse de sterkeste konfliktene. Hvordan Bybanen skal ta seg fra Kaigaten via Torget til Bryggen, blir prosjektets største tekniske og politiske utfordring. Da skal den passere Bergens mest symboltunge steder, de som setter sterke bergenske følelser i sving.

Å legge Bybanen forbi Torget og over Bryggen bør være et hovedmål, ikke minst for å begrense dagens bilbruk.

Men da må det også finnes en løsning for sentrum, for å hindre at trafikken likevel havner i smågatene i Sandviken. I så fall vil ukens nye plan bli underminert allerede i neste byggetrinn.

Sandviken har kanskje fått en løsning bydelen kan leve med. Men Bybanens ferd mot nord er langt fra avklart ennå.