Kulturen på arbeidsplassen har stor påvirkningskraft, men det viktigste er økt fedrekvote.

«Det skremmer meg at så mange arbeidsgivere fremstår som den største bremseklossen for et likestilt arbeidsliv», sier Høyres nye likestillingsminister Linda Hofstad Helleland til DN. Statsråden etterlyser holdningsendring, og mener en del arbeidsgivere må ta seg sammen.

Selv om hun forenkler, har Helleland et viktig poeng. Fedrekvoten er lite verdt hvis interne mekanismer på arbeidsplassen hindrer menn i å ta ut sin del av permisjonen.

Uttak av pappapermisjon har en betydelig smitteeffekt mellom kolleger. NHH-professor Katrine Vellesen Løken har forsket på dette fenomenet, og kaller funnene en snøballeffekt: Kolleger som tar pappapermisjon påvirker hverandre, og bidrar til å redusere stigmaet ved å være borte fra jobb. Effekten er nesten tre ganger større dersom sjefen selv tar permisjon, sier Løken til Aftenposten.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund avviser likestillingsministerens kritikk, og mener norske arbeidsgivere strekker seg langt for å tilrettelegge for foreldrepermisjoner. Det kan godt tenkes, men poenget er at kulturen på arbeidsplassen har stor påvirkningskraft, og at ledere må være seg bevisst eksempelets makt.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Samtidig er det liten grunn til å tro at norske fedre vil være mer hjemme uten en vesentlig dytt fra staten. Tall fra Nav viser at én av fire tar ut nøyaktig den fastsatte pappakvoten. Hvis arbeidsgivere skal venne seg til at menn er hjemme med barn, kreves klare politiske signaler.

I den forbindelse har likestillingsminister Helleland liten grunn til å hovere. Hun var blant dem som gikk inn for å kassere hele fedrekvoten på Høyres landsmøte i 2014. Da Høyre og Frp dannet regjering, ble kvoten redusert fra 14 til 10 uker.

Effekten var umiddelbar. Flere menn tok kortere permisjon. Andelen fedre som var hjemme mer enn ti uker, falt fra 32 til 10 prosent, ifølge tall fra Nav. Det er prisverdig at regjeringen endelig har tatt konsekvensen av at hjemmetid henger sammen med pappakvote.

Foreldrepermisjonen skal nå deles i tre like deler. Dermed øker fedrekvoten til 15 uker, mens 16 uker står igjen til fri fordeling. Det er en fornuftig løsning, som forener hensynet til både valgfrihet og likestilling.

Valg tas ikke i vakuum, og fedrekvoten gir menn et effektivt forhandlingskort i møte med både mødre og arbeidsgivere. Arbeidsgivere bør legge til rette for at menn tar lengre permisjon, men det viktigste tiltaket er en romslig fedrekvote i bunn.