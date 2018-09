Begeistring er bra, men kalde hoder er bedre. Å bygge byarena og politihus i Bergen sentrum er og blir en komplisert affære.

Det nye utkastet til byarena, politihus og hotell midt i sentrums bakgård skaper naturlig nok begeistring. Gode planer som kan forbedre det skjemmende området mellom Bergen storsenter og brannstasjonen og Amalie Skram VGS bør få en seriøs vurdering.

Å konstruere et så dominerende prosjekt, bør likevel ikke preges av hastverk. Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) håper å ha ferdig sak om byarena og politihus til bystyret allerede før årets utgang. Det virker i overkant optimistisk.

I prinsippet er ideen om å se flere byggeplaner i sammenheng god. Politiet har behov for nytt bygg, og Bergen kunne trenge en flerbrukshall til større konserter og idrettsarrangementer.

Hva området skal med enda et hotell, siden tre andre sentrumshotell befinner seg i gangavstand, virker mer usikkert.

Prosessen er imidlertid i ferd med å bli forvirrende. Politikerne avviste for to år siden et privat forslag om å bygge byarena på den såkalte trekanttomten.

Helt til det siste har en ferdigregulert tomt ved Bybanen på Kokstad vært sett på som det beste alternativet for en slik konstruksjon. Nå er prosjektet tydeligvis i spill igjen.

Spørsmålene rundt prosjektet Bygarasjen/Nygårdstangen er mange. Bergen kommune eier trekanttomten, og bør ikke selge den for billig. Ingen vet hvor mye hele prosjektet vil koste.

Området ligger midt i navet for all logistikk i Bergen sentrum, og de trafikale konsekvensene er uoversiktlige. Grunnforholdene er ustabile, og kan føre til uforutsette kostnader.

Det inntegnede politihuset er 8000 kvadratmeter mindre enn det politiet har behov for. I tillegg er byarenaen høyere enn det som er satt om øverste grense i reguleringsplanen for området.

Sett fra Festplassen vil den bli ruvende. Høyden i seg selv vil bli en betydelig utfordring, ikke minst når nabolaget innser hva som er i ferd med å skje.

Byens og det offentliges behov må ikke vike for private utbyggeres drømmer og ønsker. Bergen trenger et sentralt plassert politihus, men sentrum trenger ikke nødvendigvis en byarena.

Bygarasjen og trekanttomten er en skam for Bergen. Ingenting er bedre enn at området blir transformert til en arkitektonisk og kulturelt attraktiv del av gåbyen Bergen.

Men så omfattende byutvikling tar tid, og Bergen har råd til å vente på den aller beste løsningen.