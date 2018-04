Danmarks forsøk på å undergrave EMDs uavhengighet er uheldig.

Danmark har forsøkt å bruke formannskapet i Europarådet til å innskrenke Den europeiske menneskerettsdomstolens (EMD) myndighet. I et utkast til en ny politisk erklæring – den såkalte Københavnerklæringen – foreslo danskene at EMD ikke skal overprøve asyl- og innvandringssaker. Ved å la passasjen stå ukommentert, fremstår det som den norske regjeringen aksepterte danskenes linje. Det er uheldig.

Politisk innblanding og forsøk på overstyring rokker ved domstolenes uavhengighet. I en tid med sterk skepsis til overnasjonale organer, er det særlig viktig at medlemsstatene ikke undergraver EMDs gjennomslagskraft og aktelse.

Københavnerklæringen skal diskuteres av Europas justisministre torsdag og fredag denne uken. Etter massiv kritikk fra blant annet Sverige, Finland og nettverket av nasjonale institusjoner (ENNHRI), har Danmark moderert forslaget betydelig. Det bør føre den videre diskusjonen inn på et konstruktivt spor. Utspillet har bidratt til å tåkelegge domstolens egentlige utfordring, nemlig hvordan den voldsomme saksmengden skal håndteres.

I mellomtiden har justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) presisert at Norge ikke hadde til hensikt å støtte passasjen om asylsaker. Det er betryggende.

Regjeringen må likevel tåle berettiget kritikk for at Stortinget verken ble konsultert eller orientert underveis. Regjeringen har heller ikke konferert med Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). Det ville vært naturlig å be om både faglige og politiske råd i en slik sak, fordi erklæringen legger føringer for forholdet mellom Norge og et overnasjonalt organ.

Danskene frykter at EMD skal utvikle seg til en slags ankedomstol i asylsaker, og hindre utvisning av kriminelle utlendinger. Britene har også truet med å skrote menneskerettskonvensjonen og innføre en nasjonal variant. Begge deler er uttrykk for en utbredt frykt for innblanding i interne anliggender. Frykten er betydelig overdrevet.

EMD viser stadig større tilbakeholdenhet med å overstyre nasjonale avgjørelser. Domstolen er ment som en sikkerhetsventil, og statene har vidt spillerom.

I stedet for å undergrave domstolens uavhengighet, bør diskusjonen i København handle om statenes eget ansvar for å håndheve og ivareta menneskerettighetene nasjonalt. Bare slik vil saksmengden bli håndterlig, og EMD kan fungere etter hensikten.