Det er vanskelig å ha tillit til en så lite ydmyk idrettspresident.

På idrettsplasser landet rundt denne høsten, står foreldre og frivillige i regnet og varmer seg på sur kaffe.

De betaler for den selv.

Samtidig står Tom Tvedt, president i Norges idrettsforbund, i media og prøver å bortforklare organisasjonens ødsling med penger og langvarige hemmelighold av reise- og restaurantregninger. Først etter tungt press over lang tid, særlig fra VG og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), ga idrettsforbundet innsyn.

Kvitteringene viser at tusenlappene til alkohol har sittet løst når toppene i norsk idrett har vært samlet til middag. Det har vært en ukultur i Norges idrettsforbund.

Vel så ille som alkoholutgiftene, er at ledelsen ikke ser ut til å ta problemet på alvor.

Det er grunn til å spørre hvorfor idrettstoppene har bedrevet slikt hemmelighold og kommet med dårlige bortforklaringer. Det kan ikke være av hensyn til organisasjonen, et forbund som i praksis har monopol på all idrett i landet.

Jobben til idrettsforbundets ledelse er å ivareta fellesskapet som gjør at folk over hele landet stiller opp som frivillige. Samtidig må de holde på tilliten i hele samfunnet, den tilliten som gjør at idretten kan håve inn penger fra det offentlige, gjennom Norsk Tipping.

Alt dette skulle tilsi åpenhet fra ledelsen – og at de bør forstå at de ikke kan sløse bort dugnadsmidlene på drikke.

De eneste ledelsen beskytter med hemmeligholdet, er nemlig ledelsen selv. Resultatet er en full tillitskrise.

Tvedts språkbruk er lite overbevisende. Det er fullt av ansvarsfraskrivelser. Som da han sa til Fædrelandsvennen at «Folk synes det er urimelig hvordan man har brukt penger på alkohol». I stedet for å referere til hva «folk synes», burde han sagt hva han selv synes. Han sa «Det er beklagelig at det har vært slik». Han burde sagt «Jeg beklager».

Først nektet han, etter et direkte spørsmål, å si unnskyld. Dagen etter sa han «Ja, jeg kan si unnskyld for den situasjonen vi har kommet opp i».

Igjen brukte han bevisst et passivt språk, som om forbundet bare kom opp i en situasjon uten noe eget ansvar. Han burde sagt unnskyld for hva de hadde gjort.

Idrettsforbundet bedyrer nå at de endrer praksis. Forhåpentlig er det sant. Men å bygge opp igjen tilliten vil kreve mer enn lavere alkoholregninger.