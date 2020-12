Pandemiens store tapere

Sårbare grupper har ikke fått et godt nok tilbud under nedstengingen. Myndighetene må ta ansvar for konsekvensene.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

«Jeg kan ikke garantere at alle som skulle hatt hjelp, har fått tilstrekkelig hjelp», sier byråd Lubna Jaffery (Ap) til BT. Foto: Bård Bøe

Nedstengingen av sosiale tjenester har ført til at sårbare grupper ikke får tilbudet de har krav på. Det viser en foreløpig rapport BT har fått tilgang til.

På oppdrag fra kontrollutvalget i Bergen kommune, har konsulentselskapet Deloitte undersøkt hvordan tjenester som Nav, sosialboliger og krisesentre i bergensregionen har fungert under pandemien.

De foreløpige funnene føyer seg dessverre inn i et notorisk mønster: Nedstengingen av landet har rammet de svakeste i samfunnet hardt, og konsekvensene ble ikke vurdert godt nok i forkant.

Rapporten peker på flere feil:

Ressurssvake grupper har ikke blitt fulgt opp. Boligoppfølging og veiledning for rusavhengige falt i perioder helt bort. Kommunen har ikke sikret tilstrekkelig informasjon til brukergruppene, og frivillige organisasjoner melder om økt pågang fra folk som ikke visste hvordan de skulle gå frem for å få hjelp.

Beslutninger om nedstenging ble tatt uten at følgene var vurdert godt nok, og rapporten peker på mulige brudd på både smittevernloven og sosialtjenesteloven.

Mens andre byer åpnet opp, valgte Bergen å holde fire av fem drop-in mottak ved Nav stengt gjennom hele pandemien. Byråd Lubna Jaffery (Ap) erkjenner nå at de skulle ha åpnet tidligere.

«Jeg kan ikke garantere at alle som skulle hatt hjelp, har fått tilstrekkelig hjelp», sier hun til BT, og understreker at vi må lære av dette.

Den viktigste lærdommen etter pandemien er dessverre at sårbare grupper står igjen som den store taperen.

BT har tidligere fortalt hvordan besøk hos utsatte familier og barn er blitt erstattet med møter over Skype, og brukerrommet på Gyldenpris var stengt i månedsvis.

Ifølge NRK ble avhør av volds- og overgrepsutsatte barn utsatt da pandemien rammet. Fagfolk fryktet, med god grunn, at barn og unge dermed ble boende i farlige og voldelige hjem.

De høye dødstallene på sykehjemmene er enda et grovt eksempel. Til tross for advarsler gikk det åtte uker før helsemyndighetene åpnet for testing av eldre med uvanlige symptomer. I mellomtiden døde 137 mennesker på landets sykehjem.

De strenge tiltakene som ble satt i verk for å hindre smitte var godt ment. Men feil beslutninger på svakt grunnlag får enorme konsekvenser for enkeltmenneskers liv, også lenge etter at koronaen er slått ned.

Det må kompenseres for.

Deloitte-rapporten skal danne grunnlag for en evaluering av kommunens tjenester. Den bør også føre til handling.

Nedstengingen er ikke over, og det er fortsatt behov for tiltak som gjør situasjonen mindre krevende for dem som er avhengig av hjelp.

Felles for disse gruppene, er at de har begrenset mulighet til å si fra og bli hørt. Desto større ansvar hviler på myndighetene.