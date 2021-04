Erna Solberg skulle styrke beredskapen. Hun feilet.

Koronakommisjonens rapport er kritisk til statsministerens innsats.

Koronakommisjonens leder kom med knusende kritikk av beredskapen før pandemien. Denne beredskapen har statsminister Erna Solberg (H) ansvar for. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (Arkiv)

Onsdag la koronakommisjonen frem sin rapport. Konklusjonen må svi for regjeringen: Til tross for at Norge har klart seg godt gjennom pandemien til nå, har beredskapen sviktet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) plasserte pandemi og legemiddelmangel på topp i sitt krisescenario i 2019. Likevel var ikke Norge tilstrekkelig forberedt.

Beredskap kan være et lite givende valgkamptema. Det er som en forsikring; en håper at det ikke blir bruk for den.

Erna Solberg har vært et unntak her: Beredskap var en av hovedsakene til Høyre under valgkampen i 2013.

I kjølvannet av terrorangrepet 22. juli, mente Erna Solberg (H) at beredskapen var svekket på Jens Stoltenbergs (Ap) vakt.

«Det har vært mye tilsløring av den reelle beredskapen i Norge. Nå må statsministeren forklare hva regjeringen gjør for å rette opp den massive svikten», sa Solberg den gang.

Solberg gjentok budskapet i 2017-valgkampen. «Så langt jeg har registrert er vi det eneste partiet som har sagt at forsvar og beredskap er en av våre viktigste valgkampsaker», sa Solberg i en tale til Høyres sentralstyre den gangen.

Sitatene gjør det vanskelig å fatte hvordan regjeringen hennes kunne svikte så fundamentalt i å forberede myndighetene på en pandemi.

Regjeringen ble ikke bare advart mot pandemi som en generell trussel. De ble også advart mot selve koronaviruset, lenge før det kom til Norge.

Som det står i kommisjonens rapport: «Folkehelseinstituttet varslet i slutten av januar om at epidemien ville komme til Norge. I midten av februar begynte Helsedirektoratet å diskutere muligheten for å stenge skoler og andre virksomheter.»

Likevel skjedde stengingen av skoler bare én time etter at Utdanningsdirektoratet gikk inn for det 12. mars. Rapporten viser et enormt hastverksarbeid rundt nedstengingen, som kunne vært unngått dersom regjeringen hadde lyttet til varslene de fikk fra fagfolkene sine.

Mye av æren for suksessen i den norske koronahåndteringen, gis i rapporten til helt vanlige folk. Mye av smittevernet har blitt drevet av mennesker som aldri før har jobbet med smittevern på denne måten.

Ansatte i skoler, barnehager, renholdere, butikkmedarbeidere. Listen er lang. Innsatsen til innbyggerne har veid opp for at myndighetene på toppnivå ikke har gjort jobben sin godt nok før pandemien traff Norge.

Etter smitten kom til Norge, er kommisjonen langt mer positiv til regjeringen og helsemyndighetenes arbeid. Neste gang krisen inntreffer, må landet være bedre forberedt.

Opposisjonspolitikeren Solberg fra 2013 hadde ikke akseptert en så alvorlig svikt fra regjeringen.