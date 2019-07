La el-løperhjulene komme

El-løperhjul bør ønskes velkommen til Bergen, men utleieselskapene må gjøre mer for å hindre misbruk.

POPULÆRE: – El-løperhjulene er blitt svært populære i Oslo. De vil være morsomme og nyttige for folk i Bergen også, skriver Bergens Tidende på lederplass. Geir Olsen / NTB scanpix

Mindre enn 10 minutter siden

Elektriske løperhjul har blitt hovedstadens store sommer-snakkis. Folk som leier syklene slenger dem fra seg overalt i byen, og gjør livet utrygt for fotgjengere.

Nylig varslet et av de mange firmaene som leier ut elsparkesykler at de vil etablere seg i Bergen. Toppkandidat Thor Haakon Bakke fra Miljøpartiet de Grønne (MDG) sier til BA at Bergen kommune bør erklære løperhjulene uønsket.

Et slikt forbud vil være meningsløst. Løperhjulene vil både være morsomme og nyttige for folk som ønsker å komme seg rundt i Bergen, selv om løperhjulene nok vil få utfordringer i byens mange brosteinsbelagte gater.

Bakke har likevel et poeng i at bruken bør reguleres, men ikke som han ønsker av kommunen eller staten. I stedet bør utleieselskapene selv rydde opp.

Ap- og MDG-byrådet i Oslo mener ingenting kan gjøres fordi de ikke har hjemmel til å regulere bruken for el-løperhjul alene. Løperhjulene har samme lovmessige status som vanlige sykler, som de rødgrønne ikke vil ramme. De vil derfor at regjeringen lager egne regler for løperhjul, noe Bakke gjentar som premiss for å godta løperhjul i Bergen.

Det burde være unødvendig. Selskapene som leier ut løperhjulene bærer hovedansvaret for bruken.

De bør sørge for at løperhjulene ikke blir forlatt hvor som helst. De bør også merke løperhjulene slik at publikum kan rapportere uansvarlig kjøring til selskapets app. Dermed kan selskapet selv utestenge brukere som ikke evner å te seg i trafikken.

Slik selvjustis bør være i utleieselskapenes egen interesse. Måten bruken av løperhjulene har utviklet seg, både i Oslo og andre steder, kan fort provosere frem et flertall for strenge reguleringer. Det vil verken selskapene selv, eller byenes borgere være tjent med.

Publisert 20. juli 2019 07:53