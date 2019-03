Viktig kamp for ytringsfriheten

At kunstnere tar til gatene for å protestere, er sjelden kost her til lands. Noen ganger er det nødvendig.

BØR KLARGJØRE: «Borgerne bør føle seg trygge på at vår fremste politiske leder ikke firer på fundamentale menneskerettigheter», mener BT. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

«Nedkjølende effekt» er når maktovergrep mot kunst og debatt senker takhøyden for frie ytringer.

Siktelsene mot opphavsfolkene bak stykket «Ways Of Seeing» på Black Box Teater i Oslo, kunne i verste fall ført til frykt og selvsensur hos flere kunstnere.

I dette tilfellet ser heldigvis reaksjonene ut til å være motsatte. Lørdag protesterte kunstnerorganisasjoner i Bergen og Oslo mot bruken av politimakt mot kunstneriske ytringer.

Teaterstykket undersøker utviklingen av rasisme i samfunnet. Justisminister Tor Mikkel Waras samboer har reagert sterkt på bruken av et foto av familiens hus i stykket, og anmeldte teateret for krenkelse av privatlivets fred.

Statsminister Solberg fulgte opp med å antyde en direkte årsakssammenheng mellom teaterstykket og anslagene mot families Waras hus, noe det ikke finnes holdepunkter for. Waras samboer er nå siktet for å ha tent på familiens bil selv.

I Morgenbladet skriver forsker Asle Toje at «rettsliggjøringen av samfunnet har fått enkelte til å tro at loven er destillert samfunnsmoral». Slik er det ikke.

Også for maktpersoner kan det være ubehagelig når private forhold eller familie dras inn i offentlig kritikk. Men politi og rettsvesen bør aldri brukes som trussel eller virkemiddel for å begrense eller hindre kunstneriske ytringer som åpenbart ikke bryter norsk lov.

Siktelsen mot Black Box Teater ble henlagt, nettopp fordi intet lovbrudd hadde funnet sted.

Det kan virke retthaversk å be statsminister Erna Solberg (H) beklage overfor teateret. At en politiker legger seg flat offentlig, er ingen garanti for at budskapet er ektefølt.

Men for statsministerens egen skyld bør hun vurdere å gjøre det. Hvis ikke, er det fare for at hun vil virke hyklersk neste gang hun snakker om kunstnerisk frihet eller ytringsfrihet, for eksempel i sin årlige nyttårstale.

Borgerne bør føle seg trygge på at vår fremste politiske leder ikke firer på fundamentale menneskerettigheter.

Festspillene i Bergen forsøker å få teaterstykket til Bergen. Det er en god idé. Synsingen om stykket er vanskelig å forholde seg til. Kanskje flere publikummere kan gjøre seg opp sin egen mening.

I tillegg vil det gi statsministeren en ny anledning til å delta i offentlig debatt om den kunstneriske friheten. Det er en utfordring hun bør si ja til.

