Noreg treng samling rundt smitteverntiltaka

Politikarar og toppleiarar må vere varsame med å innføre eigne koronatiltak.

Publisert Publisert Nå nettopp

Fylkesordførar Jon Askeland (til venstre) frå Sp vil ha munnbind-krav på offentleg transport i bergensområdet. Her er han fotografert med byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) på Bybanen i juni. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

I helga gjekk fylkesordførar Jon Askeland (Sp) ut og etterlyste eit nasjonalt munnbind-påbod i kollektivtransporten.

«Jeg tror folk ville følt seg tryggere om det kom et påbud», sa han til Bergens Tidende.

Ordet «følt» er ganske vesentleg her. Det er langt frå sikkert at munnbind eigentleg er naudsynt på Vestlandet når smittetalet er lågt. Det er heller ikkje sikkert at det vil gje effekt om folk ikkje bruker det rett.

Munnbind kan òg gje falsk tryggleik, noko som kan føre til at ein ikkje er like flink med dei tiltaka vi veit fungerer, som avstand og handvask.

Les også Morten Myksvoll: Hurtigruten svikta tryggleiken til sjøs. Det kan òg få konsekvensar for oss på land.

Bergen kommune kan gje påbod om munnbind. Askeland vil likevel heller ha eit nasjonalt påbod, og peikar på problematikken for pendlarar om det er påbod i Bergen, men ikkje i omlandskommunane.

Samstundes meiner han det nasjonale påbodet ikkje bør gjelde på skuleskyssen i distriktet, så ulike sett med reglar blir det uansett.

Askeland er ikkje åleine. Rektor Curt Rice ved Oslomet – storbyuniversitetet – vil og at staten skal krevje munnbind ved studiestart.

«Jeg synes det er merkelig at norske helsemyndigheter er så ute av takt med resten av verden. Alle sier at når du ikke klarer å opprettholde avstand, så kan munnbind være med å redusere risikoen for smitte», seier Rice til VG.

Les også BT om Oslomet: Språkrådets rettvise harme

Ja, Noreg er «ute av takt», men det handlar først og fremst om dei låge smittetala her. Og kven desse «alle» er, framstår litt uklart.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har overfor VG peika på at det er to grunnar til at styresmaktene så langt ikkje har gått inn for obligatorisk munnbind i Noreg.

«Vi hadde effektive tiltak i mars og april. De har gjort at behovet for munnbind har vært lite», seier Guldvog. I tillegg peikar han på at vi ikkje veit nok om effekten.

Noko av suksessen ved nedstenginga var at innsatsen var koordinert og tydeleg. Tiltaka blei oppfatta som fornuftige og legitime.

No kan vi få det motsette. Korleis vil responsen bli om du må sitje med munnbind på eit universitet eller på ein buss, men ikkje på kinoen eller inne på eit kjøpesenter?

Folkehelseinstituttet har sagt at dei vurderer bruken av munnbind. Om det skjer, bør det vere som ein del av eit nasjonalt regelverk, ikkje som eit enkelttiltak her og der.

Innføring av munnbind vil gje best effekt om det ikkje skjer ad hoc i ulike sektorar, men følgjer den nasjonale strategien i Noreg.

Rektorar og fylkesordførarar må kunne diskutere smitteverntiltak som alle andre. Men når dei stiller krav på denne måten, er dei med på å så tvil om kor vidt dagens tiltak er tilstrekkelege.

Slik er dei med på å vatne ut den strategien som til no har fungert godt for Noreg.