Flyktningkrisen i Hellas må løses gjennom europeisk samarbeid Norge bør følge oppfordringen fra EU om å ta imot barn fra Moria. Publisert Publisert Nå nettopp Humanitære hensyn tilsier at regjeringen bør si ja til forespørselen fra Tyskland og Europakommisjonen om å ta imot enslige mindreårige fra Moria, mener BT. Foto: Elias Marcou / Scanpix Bergens Tidende Rapportene om tilstanden i flyktningleiren Moria på den greske øyen Lesvos er rystende. Leiren er overfylt, og helsesituasjonen er prekær. Koronaviruset kan ytterligere bidra til elendigheten. Humanitære hensyn tilsier at regjeringen bør si ja til forespørselen fra Tyskland og Europakommisjonen om å ta imot enslige mindreårige fra Moria. Grunnen til problemene er høye ankomsttall de siste årene, og at kapasiteten i de greske mottakene er sprengt. Koronakrisen har også til dels lammet migrasjonsbyråkratiet i Europa. Det er forståelig at kommuner og hjelpeorganisasjoner engasjerer seg for å hente ut de mest sårbare. Les også Bergen er bedt om å ta imot 195 flyktninger. – Vi bør ta imot flere. Men «relokalisering» av flyktninger, som det kalles, kan også være risikabelt. Midlertidig evakuering kan føre til at Moria raskt blir fylt opp av flere mindreårige på flukt, og det kan gi falske forhåpninger om rask videretransport blant de nyankomne. I verste fall kan det forverre situasjonen i leiren, der vold, overgrep og sykdom allerede er en stor utfordring. I tillegg er det synd dersom politikerne mister det store bildet av syne. Både Norge og EU bruker store ressurser på å sette Hellas i stand til å håndtere situasjonen selv, og de forpliktelsene må den greske regjeringen leve opp til. Dessuten finnes det flyktningleirer andre steder som trenger like mye oppmerksomhet og hjelp. Det gjelder i høyeste grad i Syria og Libanon. Norge bidrar med økonomisk støtte til Hellas. Fra 2012 til 2024 vil regjeringen ha øremerket cirka 570 millioner kroner av EØS-midlene til å styrke mottak og håndtering av asylsøkere og migranter i landet. Deler av midlene går til FNs høykommissær for flyktninger, Flyktninghjelpen og andre organisasjoner. Pengene skal blant annet brukes til 300 mottaksplasser i Hellas for enslige mindreårige og andre sårbare grupper. Siden mottakene ikke står ferdig før i annen halvdel av året, haster det med strakstiltak for mindreårige. Les også Koronaviruset øker frykten for ny flyktningstrøm fra Afrika EU har gjennomført relokalisering av flyktninger før, blant annet i 2016 og 2017. Den gang tok Norge imot 1500 asylsøkere fra Hellas og Italia. Den gang var det flere land som ikke oppfylte sine forpliktelser. Unnfallenheten skaper nok skepsis til slike fellesaksjoner i landene som allerede har bidratt. EU må skjerpe seg. Dersom de mindreårige i Moria og de andre leirene skal få hjelpen de trenger, må det et bredt europeisk samarbeid til. Publisert Publisert: 3. april 2020 06:10

