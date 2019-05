Knefall for Kina

Kinesiske interesser bør ikke kunne kuppe en Kina-kritisk demonstrasjon foran Stortinget.

AUTORITÆRT REGIME: Det er umulig å ignorere at Kina er en autoritær ettpartistat som dømmer folk til døden, bryter universelle menneskerettigheter og internerer etniske minoriteter og opposisjonelle, skriver BT på lederplass. byoutline Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Forrige uke kom lederen av den kinesiske Folkekongressen, Li Zhanshu, på statsbesøk, og ble som ventet møtt med en demonstrasjon foran Stortinget. Det påfallende var at Eidsvolls plass den dagen var reservert til «Norway-Wenzhou Chamber of Commerce», et nokså ukjent og Kina-vennlig handelskammer.

Gruppen hadde søkt om og fått tillatelse fra Stortinget lenge før besøket ble kunngjort og offentlig kjent. Dermed måtte Amnesty og andre demonstranter vike plass.

Det tar seg dårlig ut. Selv om det ikke var ment sånn, fremstår sånt som et knefall for kinesiske interesser.

Ifølge stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) ble regelverket fulgt. Eidsvolls plass tildeles til den første som søker. Det er et rimelig prinsipp, såfremt alle har tilgang på samme informasjon. Slik var det ikke i dette tilfellet.

Guri Melby (V) mener saken viser at regelverket ikke er godt nok. «Det er for lett å utnytte det, noe som i praksis bidrar til sensur av motstemmer», sier hun til NTB. Det er en betimelig innvending.

Det bør ikke være mulig å kuppe en demonstrasjon på denne måten, og dermed tone ned kritikk mot egne interesser.

Norge har hatt høye skuldre overfor Kina helt siden regimekritikeren Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Det førte med seg en seks år lang isfront, og i ettertid har det offisielle Norge balansert på en diplomatisk knivsegg.

Resultatet har ikke alltid vært pent.

Daværende utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) ville gjenopprette forholdet ved å beklage fredspristildelingen og hindre Liu Xiaobo i å komme til Norge for å motta prisen. Hans arvtaker Børge Brende (H) godtok en erklæring hvor Norge lover å respektere Kinas «territorielle integritet».

Dalai Lama, en annen fredsprisvinner Kina misliker, ble henvist til bakdøren på Stor­tinget. Liu Xiaobos dødsfall ble møtt med offisiell taushet.

I møte med Kina blir prinsippfastheten raskt ofret til fordel for realpolitikk. Kina er en viktig handelspartner og en sentral global aktør, og Norge vil ikke risikere tilgangen til viktige markeder.

Samtidig er det umulig å ignorere at Kina er en autoritær ettpartistat som dømmer folk til døden, bryter universelle menneskerettigheter og internerer etniske minoriteter og opposisjonelle.

Norge kan ikke rydde opp i dette, men Norge kan heller ikke la seg presse av Kinas stadige forsøk på å hvitvaske seg selv.

