Jensen-saka må få konsekvensar for politiet

Den strenge dommen vitnar om alvoret i saka mot Eirik Jensen.

Allereie i første pause etter dommen var opplesen, blei Eirik Jensen arrestert fredag. No ventar ei lang fengselsstraff. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Over tre år etter at den første runden i rettsvesenet begynte, er eit punktum sett i saka mot Eirik Jensen.

Lagmannsretten har no funne han skuldig i både grov korrupsjon og medverking til smugling av hasj. Jensen er dømt til 21 år i fengsel. Han kan framleis anke straffa, men skuldspørsmålet er avgjort for godt.

Saka har halde på lenge, og inneheld mange kuriøse og oppsiktsvekkande detaljar. Alt frå dei kryptiske meldingane til bilete av nyoppussa bad, har fått svært mykje merksemd så lenge saka har halde på.

Detaljane er kanskje underhaldande, men dei skuggar for det djupe alvoret i denne saka: At ein høgt trudd politimann faktisk var ein kriminell.

Ei slik korrupsjonssak saknar sidestykke i norsk historie. Eirik Jensen har hatt fleire leiarstillingar i oslopolitiet, og har hatt ansvaret for fleire prestisjefylte prosjekt. Alt samtidig som han sjølv var djupt involvert med kriminelle.

Dommen, på heile 21 års fengsel, vitnar om alvoret.

Heilt sidan første dom i tingretten i 2017, har fleire ivra for ei gransking av politiet. Allereie då, var det klart at grensene for politiarbeid var tøygde. Når det no også finst ein endeleg dom i skuldspørsmålet, er det på høg tid at granskinga kjem i gang.

Granskinga må gi svar på korleis dette kunne skje, og korleis det kunne få gå føre seg over så mange år utan at nokon oppdaga det og fekk stoppa det. Saka gjer at ein bør stille spørsmål ved metodar politiet brukar for å infiltrere kriminelle miljø, og kor grensene skal gå.

Omdømmet til norsk politi er utvilsamt skadd etter dommen i saka. Politiet har svært høg tillit i Norge, samanlikna med i dei fleste andre land. Ein viktig grunn for denne tilliten er nettopp fråværet av korrupsjon.

Justisminister Monica Mæland seier til NRK at Norge skal lære av Jensen-dommen, men at ho skal komme tilbake til korleis.

Det må ho finne ut av veldig snart.