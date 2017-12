Her er en lovende miljønyhet fra 2017: Den globale kampen mot plastforurensning skal skjerpes.

Årets siste uke ble preget av president Donald Trumps fleip om global oppvarming på Twitter. At lederen hos vår fremste allierte ordlegger seg slik, er forstemmende. Men bortenfor støyen fra demagogen i Det hvite hus gjøres det viktig arbeid for naturen og miljøet.

Etter forslag fra Norge har FNs miljøforsamling vedtatt en global målsetting om å stanse utslipp av plast i verdenshavene. Beslutningen er en innrømmelse av at problemet er massivt, og at det må håndteres ved internasjonalt samarbeid.

Da en hval ble funnet med magen full av plast på Sotra i vinter, var det en kraftig vekker for mange. Ikke bare for dyrevernere, men for alle som bekymrer seg for fremtiden til norsk kystlinje og produksjon av norsk sjømat, som nasjonaløkonomien i fremtiden skal lene seg tungt på.

Dette førte til at regjeringen flyttet opprenskning av havet opp på agendaen, bevilget 60 millioner kroner til arbeidet og lanserte en egen havstrategi.

Også jobben med å redusere de 8000 tonnene med mikroplast som hvert år dannes i Norge, tas nå på større alvor.

Fra nyttår innfører handelsnæringen en avgift på 50 øre på plastposer. Vederlaget skal gå til et miljøfond, som bransjen selv skal forvalte. Dette vil anslagsvis tilføre fondet 400 millioner kroner i året, penger til som skal brukes til å fremme mer miljøvennlige løsninger.

Det ville vært enklere dersom næringen ville skrote plasten og innføre papirposer med en gang, slik flere europeiske butikkjeder har gjort. Men det er positivt at handelsbransjen selv tar ansvar.

I motsetning til global oppvarming, sliter ikke kampen mot plastforsøpling med mektige motbevegelser, bakstreversk industrilobbyisme eller vitenskapsfornektelser.

Flere selskaper ser tvert om at uvettig bruk av plastemballasje kan svekke merkevarenes omdømme.

Multinasjonale konsern som Nestlé og Danone har besluttet å fase ut bruken av plastflasker og erstatte dem med biologisk materiale innen 2020. Det er godt nytt at private aktører selv ser verdien av å ha en god miljøprofil.

Kampen mot plasten mobiliserer bredt. Aksjonene for å renske strender langs norskekysten har også en viktig symbolsk verdi. Den viser at selv den minste innsats gir konkrete resultater for miljøet.

Kampen for å berge ozonlaget for 25-30 år siden var like viktig. Bevisstgjørende kampanjer og globalt forbud mot bruken av KFK-gasser har trolig reddet det beskyttende laget ute i stratosfæren.

Forhåpentlig vil disse skrittene til slutt gjøre det mulig å finne bedre politiske løsninger for menneskehetens største utfordring: Klimaendringene.