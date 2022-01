Kampen mot dusteforbudene er ikke over

Pandemien må ikke gjøre statlig overstyring og kontroll til en vane.

Tidligere Frp-statsråd Bård Hoksrud var blant dem som tok kampen mot unødvendige forbud.

Den liberale tankesmien Civita har laget et notat som tar for seg 50 forbud, påbud og reguleringer som lett kan fjernes. Utspillet er en viktig vekker.

I snart to år med pandemi har staten gjort store og rituelle inngrep i folks frihet. Stadig nye forbud har nærmest blitt en normaltilstand. Sånt kan fort føre med seg en nummenhet som øker aksepten for regulering. Men statlig overstyring kan ikke bli en vane.

Civita vil en rekke særnorske forbud til livs. Noen av dem innebærer krevende etiske avveininger, som embryodonasjon og aktiv dødshjelp. Men fellestrekket for de aller fleste på listen, er at de er gjennomsyret av statlig moralisme og mistillit, og en paternalistisk holdning til fest og rusmidler.

Det gjelder både forbudet mot sigaretter i tipakning, doble drinker, happy hour, pils i parken og ølsalg på bensinstasjoner.

Den typen forbud er vanskelig å forsvare i et liberalt samfunn.

Som Civita påpeker i notatet, er det en vanlig kritikk at det er smått å bruke tid og politisk kapital på å fjerne regler som tross alt er ubetydelige i den store sammenhengen.

Det tar fokus vekk fra det prinsipielle poenget, nemlig at alle forbud og påbud må ha en skikkelig begrunnelse, og ikke gjøre unødvendige inngrep i folks privatliv og frihet.

Et annet poeng er at disse reglene må følges opp med kontroller og byråkrati for å være effektive. Det er ressurser som åpenbart kunne blitt brukt på en bedre måte.

Historisk sett har det vært en sterk og absurd forbudsiver i Norge.

Både Monty Python-filmen «Life of Brian», homofili og skateboard har vært ulovlig. At fargefjernsyn til slutt ble innført på 70-tallet, var resultat av en tung politisk kamp, der både Sp og Venstre på Stortinget stemte mot.

Det er snart ti år siden Frp lanserte sin liste over 30 «dusteforbod» de ville fjerne. Den kampen førte med seg både lakrispiper og Segway, men det viktigste gjennomslaget var økt oppmerksomhet rundt meningsløse «dusteforbud».

Reguleringer er ikke nødvendigvis illiberalt i seg selv. Forbud kan også bidra til å fremme og sikre frihet.

Men det må være grenser for hva staten skal legge seg opp i. Hvis myndighetene skal detaljstyre livet vårt, må de ha tungtveiende grunner.

Det kan tydeligvis ikke understrekes ofte nok: Så lenge andre ikke blir skadet, bør folk stort sett få gjøre som de vil.