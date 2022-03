Norge trenger ikke vente på EU

Regjeringen fremstår passiv i møte med flyktningkrisen i Ukraina.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) må klargjøre hvordan arbeidet med fordeling av flyktninger ligger an.

Justisministeren kommer med uklare signaler om ukrainske flyktninger.

Først sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at flyktningstrømmen ikke bør foregå ved private og uorganiserte initiativ, men i nasjonal regi.

Så avviser Mehl at Norge skal planlegge transport, og dermed sørge for mer ordnede forhold på grensen til Ukraina. Nasjonal regi var ikke så viktig likevel.

Advarselen til Mehl er velbegrunnet. Det er fare for at folk med dårlige hensikter utnytter situasjonen på grensen til Ukraina. Når situasjonen er uoversiktlig, kan det skape rom for menneskesmuglere.

Derfor er det synd at regjeringen ikke vil bidra til å redusere risikoen for det, ved å stille opp selv.

Justisministeren fra Senterpartiet vil heller vente på en EU-fordeling av flyktninger. Det arbeidet skapte Mehl mye forvirring om i Stortinget torsdag.

Mehl sa at det pågår et arbeid i EU med å koordinere medlemslandenes behov.

Asylbyråene i Sverige, Danmark og Finland – alle EU-land – var ukjent med at det nærmer seg en fordeling av flyktninger.

Det kan være at arbeidet Mehl refererte til er i en tidlig fase, og at det ikke er kommet så langt at det forhandles om en byrdefordeling.

Norge må være best mulig forberedt på mottak av flyktninger. Da må Stortinget være tilstrekkelig opplyst om arbeidet til både EU og regjeringen. Det lyktes ikke Mehl med torsdag.

Derfor bør justisministeren komme tilbake til Stortinget snarest, for å klargjøre situasjonen.

Dersom EU er langt unna en avtale om fordeling av flyktninger, kan Norge ta grep selv. Norge står fritt til å håndtere flyktningsituasjonen uavhengig av EU.

Siden Norge ikke er EU-medlem, betyr det at regjeringen vil stå på utsiden når EU fatter beslutninger som – i betydelig grad – også påvirker Norge.

I regjeringserklæringen har Mehls parti fått gjennomslag for å utrede Norges forhold til EU.

Den utredningen bør inkludere et tettere forhold til EU enn i dag.