Mange elevar har tapt skulegang

Elevar og foreldre må vite at skulane og kommunen tar rettane deira på alvor.

Skulebyråd Endre Tvinnerheim (Ap) må sørgje for at kommunen tek tilbake kontrollen over spesialundervisninga i Bergen.

5100 barn fekk ikkje den spesialundervisninga dei hadde krav på i fjor haust, ifølgje Utdanningsdirektoratet.

I Bergen anar ikkje kommunen kor mange barn dette gjeld.

Skulebyråd Endre Tvinnerheim (Ap) bedyrar at elevar som treng spesialundervisning har blitt prioritert.

Likevel veit altså ikkje kommunen kor mange timar desse elevane har gått glipp av. Det har skulane hatt ansvar for å følgje opp – men mange rektorar som BT har snakka med, seier at dei ikkje har oversikt dei heller.

Det viser ein skulesektor i Bergen med manglande kontroll.

Kommunen kan ikkje berre skulde på pandemien heller. Våren 2020 kom revisjonsselskapet Deloitte med ein rapport, som blant anna tok opp situasjonen for spesialundervisninga i Bergen.

Dei hadde undersøkt tilhøva frå hausten 2019, altså før pandemien og smitteverntiltaka kom til landet. Allereie då vart det klart at elevanes rettar var i fare for å ikkje bli oppfylt, grunna sjukefråvær blant lærarane.

Sidan det er vanskeleg å hente inn vikarar til slike oppgåver, unngår fleire skular dette når det dukkar opp korttidsfråvær. Det taper elevane på.

Så har det sjølvsagt blitt verre under pandemien.

Bergen kommune har prioritert å drive skulane på ulike nivå av smittevern, ifølgje skulebyråden.

Det er svært arbeidskrevjande å drive ein skule på gult eller raudt nivå. Men elevanes rettar skal ikkje vike, sjølv under slike forhold.

Det minste kommunen kunne ha gjort for desse elevane, var å halde oversikt over tapte timar kontinuerleg. Det er ikkje nok å tru at skulane gjer det.

Denne saka viser òg kor problematisk det er at staten pålegg skular gult og raudt nivå, utan at det er godt fagleg grunnlag for det.

Mange elevar taper skulegang på den politikken.

Deloitte-rapporten var tydeleg på at skulane må halde oversikt over kor mange timar dei mista. Likevel har ikkje kommunen hatt kontroll på dette nesten to år seinare, med ein pandemi som har gjort situasjonen langt verre.

For berre nokre dagar sidan, sa skuledirektør Frode Nilsen at det ikkje var aktuelt å skaffe denne oversikta. Kommunen har heldigvis snudd.

No skal dei prøve å få oversikt over dei tapte timane. Det er ein jobb som burde vore gjort for lenge sidan.