Kommunene må spille med åpne kort

Folk har krav på et åpnere folkestyre.

Årdal kommune kommer dårligst ut på Åpenhetsbarometeret.

Alle norske kommuner har i en undersøkelse fått to innsynskrav hver. 46 kommuner har ikke svart på minst ett av dem.

Det kommer frem i Åpenhetsbarometeret, som Pressens offentlighetsutvalg har laget sammen med Kommunal Rapport. Årdal kommune i Vestland kom aller dårligst ut av undersøkelsen.

Innsynskravene som kommunene fikk i denne undersøkelsen, handlet om ordførerens lønn og kommunaldirektørens arbeidsavtale. Det er problematisk at noen kommuner gir innsyn, andre avslår, mens en tredje kategori bare ignorerer forespørselen.

Alle opererer innenfor samme offentlighetslov. Det viser at ulike kommuner praktiserer offentlighet svært ulikt. Store kommuner er ifølge undersøkelsen bedre på offentlighet enn små kommuner.

Kommunene i Vestland er overrepresentert blant dem som nektet innsyn i begge søknadene. Her sa Alver, Askvoll, Bjørnafjorden, Fedje, Fitjar, Gulen, Luster, Solund, Sveio og Årdal nei til begge innsynskravene.

Over halvparten av kommunene brukte mer tid enn det loven gir dem for å svare på innsyn. Innsynet skal gis så snart som mulig, men senest tre virkedager etter søknaden er sendt.

38 prosent av kommunene brukte åtte dager eller mer.

Et annet funn i Åpenhetsbarometeret, er at stadig flere kommuner avpubliserer postlistene etter kort tid. Det betyr at det blir langt vanskeligere for journalister å finne dokumenter som kan søkes innsyn i.

Avpublisering er en form for obstruksjon av offentligheten og bør opphøre snarest. Internett går ikke tom for lagringsplass med det første.

Pressens innsyn er et viktig verktøy for å holde makthaverne ansvarlige. Innsynsreglene er ikke til for medienes del, men for at innbyggerne skal vite hva som foregår i kommunen sin.

Uten innsyn, kan politiske prosesser kjøres uten at offentligheten vet hva som skjer. Da får en ikke et reelt folkestyre, og tilliten til demokratiet blir skadelidende.

Offentlige organer bør være interessert i å verne om den høye tilliten i Norge. Likevel forekommer det stadig brudd på offentlighetsloven.

I dag finnes det ingen sanksjonsmuligheter. Da kan loven i praksis ignoreres uten at det får konsekvenser. Det gjør det altfor lett å nedprioritere innsyn.

Derfor må loven endres.

Dersom kommuner og andre offentlige organer risikerer foretaksstraff for å bryte kravet om offentlighet, tar de nok ansvaret på større alvor.