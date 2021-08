Kommunen må forbetre Småpudden

Det er uhaldbart med ei bru som ikkje fungerer.

Småpudden var ei nyvinning då den kom på plass i 2016. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Mellom Møhlenpris og Damsgård legg brua Småpudden til rette for at gåande og syklande skal kome seg raskt og enkelt over Damsgårdssundet. Det geniale med brua er at ho også kan opne seg slik at båtane kan passere.

Men fleire gongar i sommar har heisemekanismen vore i ustand. Når brua ikkje går opp, kjem ikkje båtane seg inn og ut. Når brua ikkje går ned, kjem ikkje publikum seg over sundet.

Småpudden opna sommaren 2016. Dei tre fyrste åra var det til saman over to millionar passeringar, ifølgje Bergen kommune. Brua har også vore viktig for byutviklinga på Løvstakk-sida.

Med to tusen daglege passeringar er brua ein sentral del av reisemønsteret til og frå jobb, skule og fritidsaktivitetar. Folk treng å stole på at dei kjem seg dit dei vil når dei vil.

Til BT seier Arild Gundersen, seksjonsleiar i Bymiljøetaten i Bergen kommune, at det er ein ny feil kvar gong Småpudden låser seg. Dette gjer arbeidet meir komplisert og tidkrevjande.

Kvar gong brua skal gå opp, må gåande og syklande vente eit kvarter på å få passere. Det er lang tid, og gjer det mindre attraktivt å bruke brua.

I framtida bør ein sjå på om det er mogleg å redusere denne tida. Det kan også vere ein idé å vurdere om brua skal ha færre tidspunkt for båtpasseringar om vinteren. Då er det gjerne svært få båtar som passerer for kvar gong brua går opp.

Småpudden var ein prototyp. NCC, som bygde brua for Bergen kommune, hadde ikkje bygd ei slik bru før. No blir det diskutert om ein skal få ei liknande bru under Puddefjordbroen.

Dette gjer det endå viktigare at Bergen får klare svar på kvifor Småpudden litt for ofte går i vranglås. Bergen kan ikkje skaffe seg ei ny problembru før ein har løyst utfordringane med den ein har.

Til BT seier Gundersen at «vi kan ikke leve med broen slik den er nå». Det har han rett i. Dermed må etaten få pengar og ressursar til å gjere dette arbeidet skikkeleg.

Båtfolket må vere sikre på at dei kan bruke båtane sine, og folk i byen må vere sikre på at brua fungerer. Alt anna er uhaldbart.