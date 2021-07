Hatet bak 22. juli var politisk

Det er viktig å markere avstand til ekstremistanes handlingar og haldningar. Frp bør lære av kyrkja.

Tiårsmarkeringa for 22. juli-terroren har starta ein ny debatt om høgreekstremisme i Noreg. Foto: Tuva Åserud (Arkiv)

I tida etter 22. juli-markeringa har det gått ein debatt om oppgjeret etter terroren.

Dersom «aldri meir 22. juli» skal bety noko, må heile samfunnet kjempe mot høgreekstremismen.

Den ekstreme ideologien har tatt mange liv i Noreg før, og PST meiner at høgreekstreme utgjer ein stor fare framover.

Difor bad Ap-leiar Jonas Gahr Støre om eit oppgjer med ekstremisme i sin tale på Utøya 22. juli.

«Politikere på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klarere grenser opp mot det høyreekstreme», sa han.

Støre viste at venstresida har det same ansvaret, når det er snakk om venstreekstrem vald.

Ingenting av dette betyr at høgresida har ansvar for handlingane til høgreekstreme. Det er ikkje det Støre påstår.

Det handlar om at dei ulike sidene i politikken har eit ansvar for å markere tydeleg kvar grensa går mellom ekstreme krefter som tyr til vald – og dei som ikkje gjer det.

Det er eit konstruktivt spor.

Marius Olaussen i Høgre har eit framlegg til ein god start: Partiet hans kan slutte å seie så mykje rart om 22. juli. I år var det Fabian Stang som skulda Ap for å gjere 22. juli-markeringa til partipolitikk.

Frp-leiar Sylvi Listhaug har òg reagert kraftig på Støres ønske.

Ho kom med ei oppmoding i Nettavisen: «Prøve å lese hverandre i beste mening, ikke i verste. Da kommer vi lenger.» Det er kloke ord, som Listhaug sjølv bør følgje.

For i det same innlegget, skuldar ho Støre for å ville kneble Frp. Det er ikkje eit bidrag til å få debatten framover, men ei regelrett avsporing.

Støre bad òg religiøse leiarar om å ta ansvar. Det er nemleg ikkje uvanleg at ekstremistar misbruker religion for å forfekte sine syn. Det skjedde blant anna 22. juli.

«Vi vil ta ansvar for et oppgjør blant tros- og livssynssamfunn etter terrorangrepet 22. juli, og med tankegangen bak. Å følge Jesus og være kristne legger dette ansvaret på oss», seier preses i Den norske kyrkje Olav Fykse Tveit til Vårt Land.

Det er langt meir konstruktivt.