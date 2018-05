Systemet for studieopptak må belønne aktivitet og resultater, ikke kjønn og utsettelser.

Den norske studentmassen er ikke blitt yngre det siste tiåret. Snittalderen er fortsatt 28 år, ifølge SSB. Det harmonerer dårlig med presset på velferdsstaten og behovet for flere i arbeid.

«Et perspektiv som ofte blir glemt, er at folk må tidligere ut i jobb», skriver Carl Lindbæk, politisk viseformann i Høyres studenterforening. I et debattinnlegg i BT argumenterer han for å fjerne de såkalte alderspoengene ved studieopptak. Det er fornuftig. Systemet bør ikke oppmuntre til utsettelser.

Alle som søker studier i Norge, får to alderspoeng årlig fra fylte 20 år, ifølge Samordna opptak. Det innebærer at når maksgrensen på åtte poeng er nådd, heves karaktersnittet med 0,8 poeng. Selv om mange driver med både studier og arbeid i denne perioden, er det i teorien mulig å forbedre resultatene sine med nesten en hel karakter uten å gjøre noe som helst.

Det er uheldig å premiere passivitet. Alderspoengene bidrar dessuten til å presse opp inntakskravene på populære studier.

Studieopptak er i utgangspunktet en meritokratisk ordning, som gir studentene med best resultater forrang. En slik modell gir sterke insentiver til å gjøre det bra på skolen, og behandler alle likt. Innretningene med ekstra poeng for alder og kjønn på enkelte studier, bidar til å uthule denne likebehandlingen. Det er uheldig.

Kjønnspoengene fungerer etter samme modell som alderspoeng. Kvinner som søker ingeniørfag og ulike tekniske fag som fysikk, matte og kybernetikk kan legge til 0,2 poeng på snittet. Det samme gjelder menn som vil bli dyrepleiere og sykepleiere.

Også her er intensjonen god. Målet er å veie opp for kjønnsdelingen av utdanningsvalg.

Problemet er at systemet samtidig gjenspeiler en misforstått oppfatning av at kvinner generelt ikke er like sterke i realfag som menn. Dermed må kvinnelige ingeniører leve med mistanken om å være kvotert inn på et krevende studium på grunnlag av kjønn. Det bør de spares for.

Det er en reell utfordring at enkelte yrkesgrupper domineres av enten kvinner eller menn. Generelt sliter gutter mer på skolen, og kvinner har større tendens til å velge profesjonsstudier og omsorgsyrker.

Det er et strukturelt anliggende som må tas på alvor. Kvotering og kjønnspoeng er et lettvint virkemiddel som ikke løser problemet.

Studieopptak må belønne aktivitet og resultater. For dem som jobber hardt for å komme inn på drømmestudiet, vil det oppleves urettferdig om noen med dårligere karakterer går forbi på grunnlag av kjønn eller alder.