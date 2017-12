I den nye maktposisjonen må Venstre presse frem en ny kurs i Erna Solbergs regjering.

Med fast plass rundt bordet kan Venstre påvirke de lange linjene i Solberg-regjeringen mer enn de kunne som samarbeidsparti.

Nå som Venstres landsstyre har gitt ledelsen klarsignal til å gå i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp, hviler det et stort ansvar på partileder Trine Skei Grande å sørge for at partiet får gjennomslag for mer enn bare symbolsaker.

De viktigste sakene er også de vanskeligste: klima, innvandring og pengebruk.

I klimapolitikken er det avgjørende at Norge beholder tilknytningen til EU-systemet. Tallfestingen av 40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 er ikke bare et mål, det er en forpliktelse.

Målet kan ikke nås uten en fortsatt økning av grønne avgifter i alle sektorer. Venstre har forsøkt, men bare delvis lyktes, i de årlige budsjettforhandlingene på Stortinget. Regjeringsmakten må brukes til en mer helhetlig dreining av avgiftssystemet.

Om de går i regjering, bør de legge vekt på å endre holdninger til klima i alle departement. Konsekvenser for klima må få en større tyngde i flere saker, særlig innen samferdsel og petroleum.

Enigheten om asylpolitikken er for bred til at Venstre vil få gjennomslag for noen større liberaliseringer. Men på to punkter er det mulig å rydde opp i svakhetene til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

For det første har Listhaug vært mer opptatt av begrense innvandringen enn å styrke integreringen. Nå må regjeringen forbedre introduksjonsprogrammet, få folk tidligere i jobb, og forhåpentlig også fjerne kontantstøtten.

For det andre må regjeringen endre ordbruken. Retorikk betyr noe, og Listhaugs tilnærming til innvandringsdebatten har ikke vært konstruktiv. Selv hvis Listhaug blir sittende i jobben, noe som ikke er sikkert, bør Venstres statsråder ta på seg et ansvar for å snakke opp mangfoldet.

Uansett farge på regjeringen har staten fortsatt å ese ut og oljepengebruken har økt betydelig. Venstre har gjentatte ganger sagt at de ønsker en lavere oljepengebruk. Men det har vært vanskelig å få til i budsjettforhandlingene på Stortinget, der interessen har vært større for å øke utgiftene, og der tiden er for knapp til å finne poster som kan kuttes.

Som regjeringspartner deltar de i budsjettmøter fra dag én, med langt større mulighet til å påvirke budsjettet.

Venstres veivalg gir muligheter, men det vil være krevende å gå inn som juniorpartner i en regjering som har hatt fire år på å sette seg. Likevel, Erna Solbergs regjering trenger korreksjon.