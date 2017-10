Det er gledeleg for folket i hovudstaden at dei òg får soneparkering og rushtidsavgift.

Hovudstadens bilistar har til no vore privilegerte. Det er difor godt nytt for innbyggjarane i Oslo at byrådet tek sterkare verkemiddel i bruk for å tøyle bilbruken.

Søndag fekk Oslo høgare bompengesatsar, der dei innførte rushtidsavgift for første gong. Dette er ein måte å redusere køar og luftforureining på, og samstundes presse på for at fleire skal køyre kollektivt.

Byrådet har òg vedteke at bilistane må byrje å betale for å parkere i gatene. Medan andre byar har hatt soneparkering i sentrum i mange år, har det til no kosta maksimalt 300 kroner i året å parkere i bustadområda i Oslo. I løpet av hausten og neste år blir det innført bustadsoneparkering i mesteparten av byen. Prisen blir 3000,- kroner året.

Slike tiltak er sjølvsagt ikkje populært blant bilistane. «Jeg trodde det var en trykkfeil da jeg så prisen. Det er meningsløst dyrt og gjør det nesten umulig å ha bil», seier lege Arne Hågensen til Aftenposten.

Det er å ta hardt i. Prisen er låg i høve til andre norske byar. Soneparkering i Bergen kostar 4800,- kroner i året, i Trondheim 5100,- og i Tromsø solide 7812,- kroner.

Dårleg luft, klimakrise og tilflytting til byane gjer det naudsynt å tenkje nytt. Med auka velstand har mange fått råd til både ein, to og tre bilar. I byane er det rett og slett ikkje plass. Bilistane i Oslo bør difor sjølve vere glade for at det blir gjort tiltak som bremsar utviklinga. Færre bilar vil gjere det lettare å finne ein parkeringsplass.

Bilistane har heller ingen grunn til å klage over prisen. Areal i dei store byane er svært dyrt, og aller dyrast i Oslo. Då er det rett og rimeleg at ein må betale for retten til å parkere i byens fellesareal, som dei kommunale gatene er. Bileigarar har ikkje meir rett på denne plassen enn syklistar og fotgjengarar.

Sterk urbanisering og fortetting gjer byane til ein nøkkel for å få ned klimautsleppa. Det er difor svært gledeleg at norske byar lærer av kvarandre, og konkurrerer om å skape meir klima- og menneskevenlege løysingar. Ingen likar auka avgifter, og det er difor viktig at innbyggjarane får noko tilbake. Betre luft og trivelegare gater, til dømes.

Dessutan må kollektivsystemet vere godt, noko det er i Oslo. Det er såleis ingen grunn til at hovudstadens bilelskarar vil lide meir enn resten av det urbane Noreg. Soneparkering og rushtidsavgift fungerer bra i Bergen og andre byar. Truleg vil Oslo-folket òg klare seg heilt fint.