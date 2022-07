Åpenhet om utbrenthet kan gi økt livskvalitet – og effektivitet

Mer kunnskap kan gjøre det enklere for ansatte å varsle, og for arbeidsgivere å komme dem i møte.

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Til tross for at utbrenthet både er et velkjent fenomen og nå en anerkjent diagnose, er tilstanden fortsatt forbundet med mye skam, skriver BT på lederplass.

I januar 2022 ble utbrenthet formelt anerkjent som en diagnose, etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2019 besluttet å ta begrepet inn på listen.

Den spesielle diagnosen beskrives som et «fenomen knyttet til arbeidslivet», og et av symptomene er «redusert profesjonell kapasitet».

Her sier det seg selv at arbeidsgivere bør spisse ørene. Verken samfunnet, ledere eller ansatte ønsker seg en tilstand som ikke bare er ubehagelig, men som i sin essens også innebærer lavere effektivitet.

Denne uken fortalte BT historien om grunder og tidligere direktør Jan B. Sagmo. Han startet og drev Bergen Carbon Solutions fra idé til milliardsuksess. Samtidig begynte Sagmo å slite med søvnvansker og hjertebank, og en følelse av irritasjon og tiltaksløshet.

Brått ble han sykemeldt og gikk av som direktør. Sagmo var utbrent.

Opplevelsen av at man ikke mestrer det «alle andre» tilsynelatende klarer fint, hjelper ikke akkurat – særlig når det å slappe av er eneste effektive medisin.

Derfor er det så viktig at kunnskap om sykdommen spres. Det er ingen som tviler på Sagmos evner og arbeidsmoral. Når diagnosen rammer også ham, kan det gjøre det enklere for andre å heve seg over gamle fordommer om latskap.

Mer kunnskap om diagnosen kan også gjøre det enklere å unngå den. WHO klassifiserer sykdommen som «et syndrom som utvikles når kronisk stress på arbeidsplassen ikke blir håndtert på et vellykket vis.»

Begrepet ble først beskrevet av psykologen Herbert J. Freudenberger på 70-tallet. Han mente det var et gap mellom hva som ble forventet av en på jobb, og hva en selv klarte å gi, som kunne trigge utbrenthet.

Leger skal ifølge WHO knytte diagnsen konkret til situasjoner i arbeidslivet, og ikke til andre livssituasjoner. Det legger et ansvar for å tilpasse arbeidshverdagen på arbeidsgiver, og på den ansatte for å varsle når symptomene melder seg.

Samtidig betyr det er mye man kan gjøre for å frebygge diagnosen. Her er kunnskap elementært, og derfor er åpenhet om utbrenthet er viktig steg.