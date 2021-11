Omstillinga i Vestland fylke treng denne raketten i baken

Planen for å gjere regionen grønare er ambisiøs og viktig. Men og i overkant optimistisk.

– Regionen er ein versting i karbonutslepp her i landet, og ambisjonane i rapporten er svimlande og riktige på same tid. Umåteleg mykje må klaffe dersom Vestland skal nå måla, meiner BT.

I løpet av dei neste åtte åra skal industrien, næringslivet og politikarane i Vestland fylke setje noregsrekord i grøn omstilling.

Det er ein presis tolking av framlegga i rapporten «Vestlandsporteføljen», som vart presentert måndag.

«Vestlandsporteføljen» er hovudrapporten frå prosjektet Grøn region Vestland, som vart lansert hausten 2020.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Vestland fylkeskommune og Innovasjon Noreg, i tillegg til kommunar, regionråd og lokale aktørar.

Bak dugnaden ligg kunnskapen om at fylket og landet skal redusere klimautsleppa med 55 prosent av 1990-nivå innan 2030. Pluss det faktum at Vestland i 2019 sto for heile 19 prosent av dei nasjonale utsleppa, det meste frå industri, olje og gass.

Vestland har hastverk. Difor er også måla i rapporten hårete. Fylkeskommunen og Innovasjon Noreg vil at regionen skal satse på ein utvida, industriell sirkulærøkonomi.

Klyngjer av ulik industri og energiprodusentar skal byggast i nærleiken av kvarandre, og skal dra nytte av aktørane sin kunnskap og kompetanse.

Her kan det til dømes vere vindmøllepark, landbaserte oppdrettsanlegg, hydrogenproduksjon og produksjon av havvind-anlegg i same nabolag. Deling og samarbeid er viktig i slike konsept.

Rapporten omtaler heile 250 slike prosjekt fordelt på 16 lokalitetar langs kyst og fjord. Bergen skal få ein eigen status som nasjonal «havhovudstad», med batteriproduksjon, utsleppsfri godshamn og passasjerhamn.

Tala er svære. Totalkostnadene er utrekna til 224 milliardar kroner.

Prosjekta skal også samla skape 24.000 arbeidsplassar i Vestland, og auke verdiskapinga med 75 milliardar kroner.

Men utfordringane står i kø. I dag stoppar ein del grøne industriprosjekt opp, på grunn av manglande elkraftliner. Samstundes utfordrar mange av prosjekta omsynet til miljø og natur, ikkje minst bygging av vindmøller på land.

Dessutan vil den grøne revolusjonen i Vest-Noreg krevje store, statlege overføringar og sjeldant stor politisk velvilje.

Likevel er «Vestlandsporteføljen» nyttig og kunnskapsbasert høgttenking om korleis regionen kan utviklast i grønare retning.

For industrien og næringslivet i regionen er det er berre å kaste jakka, og setje i gang.