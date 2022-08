Akkurat nå trenger Europa Norge. Snart er vi tilbake til normalen, der det er vi som trenger dem.

En tett tilknytning til Europa er viktig, ikke minst i krisetid.

Under torsdagens partilederdebatt i Arendal argumenterte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) for norsk solidaritet med et Europa i krise.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Torsdag møttes partilederne til årlig debatt i Arendal. Der trådte en tydelig skillelinje frem: Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og MDG var opptatt av å forsvare Norges kraftutveksling og energisamarbeid med Europa. Fremskrittspartiet, Rødt, SV og et vinglete Senterpartiet tar til orde for en mer nasjonalistisk tilnærming.

Å begrense Norges tilknytning til Europa er ingen løsning på kraftkrisen vi nå står oppe i. Til tross for at Norge ikke er medlem av EU, er økonomien vår tett knyttet til kontinentet – gjennom politiske avtaler og fysiske kraftkabler. Det har tjent Norge godt i fortiden, og det vil tjene oss godt i fremtiden. Derfor er er Norges tilknytning til Europa verdt å verne om.

Les også Vedum med nytt tall for strømtiltak: Bruker 41 mrd. kroner

Norges massive rikdom gjør det lett å tro at vi kan klare oss alene. Men den politiske og økonomiske betydningen av et tett samarbeid med Europa må ikke undervurderes.

I sum tjener vi stort på dette. Men det betyr også at kriser som rammer Europa også merkes her hjemme. Da er det viktig å holde hodet kaldt og ikke kaste om på et system som har behov for justeringer, ikke radikale endringer.

Les også NVE: Kraftprodusentene har spart vann i sommer

Det norske kraftmarkedet har vært koblet til utlandet siden 1960-tallet. Kraftkabler til Europa har gitt oss billigere strøm her i Norge de siste årene. Men da Vladimir Putin la en krig på toppen av et allerede presset europeisk kraftmarked, ble effekten den stikk motsatte.

Det hviler et tungt ansvar på regjeringen å skjerme det norske samfunnet fra de mest brutale utslagene av energikrisen. Men like viktig er det å ikke ty til enkle løsninger som bare vil gjøre situasjonen verre. Derfor er det bra at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er så tydelig i sin avvisning i en makspris på strøm.

Les også Rekordhøy gasspris: – Vil ikke utelukke pristak

Mer enn noen gang tidligere er Norge viktig for Europas energiforsyning, særlig av gass, men også av vannkraft. Det er riktig og viktig at politikerne sørger for at krafteksport ikke går på bekostning av vår egen forsyningssikkerhet. Men det er ingen god idé å forsøke å skjerme strømprisene ved å strupe eksporten til Europa.

Vårt naboland har gått til krig mot en annen stat. Europa er i krise. I denne situasjonen er Norge tjent med å vise seg som en solidarisk partner.

Akkurat nå trenger Europa Norge. Men ganske snart vil vi være tilbake til normalen, der det er vi som trenger dem.